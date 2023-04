Calcio Serie D. Il Bra vola con un super Derrick Gyimah: "Posso ancora migliorare tanto" (VIDEO)

Prosegue a gonfie vele l'ottima stagione del Bra di Roberto Floris.

La vittoria contro il Ligorna per 4-1 ha permesso ai giallorossi di agganciare il Vado al terzo posto oltre che conquistare matematicamente un piazzamento nei playoff. Tre giornate al termine nelle quali i giallorossi proveranno a chiudere davanti ai liguri così da poter giocare in casa i playoff.

Intanto Floris si gode una squadra sempre più convinta dei propri mezzi, attenta in difesa e non di rado spettacolare in attacco.

A segno, contro il Ligorna, i tre attaccanti schierati dal primo minuto: Marchisone, Menabò e soprattutto Derrick Gyimah, autore della sua prima doppietta e letteralmente scatenato.

Le dichiarazioni del tecnico e dell'MVP nella sala stampa del Bravi