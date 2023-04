Ciclismo: Leonardo Viglione trionfa in casa nella Cicloscalata al Belvedere

Sabato 15 aprile è andata in scena a Mondovì la 9^ edizione della Cicloscalata al Belvedere, valida come prima prova del Campionato Provinciale della Montagna Acsi 2023, magistralmente organizzata dal Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo grazie anche alla preziosa collaborazione del comando della polizia municipale.

La classica manifestazione, quest’anno concomitante con la Fiera di Primavera, in un ventoso e frizzante pomeriggio di temporali, ha richiamato i migliori specialisti anche liguri a sfidarsi sulla spettacolare ascesa che salendo dal serpentone di tornanti dopo Carassone li ha condotti fino all’arrivo nella magnifica Piazza Maggiore.

Non poteva mancare al tradizionale appuntamento casalingo il campione monregalese Leonardo Viglione (Sanetti Sport), vincitore delle prime sette edizioni della gara, che solo lo scorso anno l’aveva dovuta saltare ancora convalescente dall’infortunio.

Viglione si è presentato determinato a riprendere la sua serie vincente, reduce dai brillanti successi delle ultime settimane, e non ha deluso le attese dominando la corsa per tutto il suo svolgimento con una forma smagliante, controllandola agevolmente nel tratto iniziale, chiudendo prontamente sugli attacchi dei vari Fresia, Ottonello e Prandi, per poi staccarli tutti con una progressione imperiosa ed impressionante sul pave’ di Via delle Scuole andando a trionfare in assoluto per distacco nella più bella piazza della sua citta’.

Ed a rendere ancora più speciale la sua sentita vittoria di casa è stata la sua compagna di vita Liliana Pillon (Gio’n’dent) che, anche Lei attualmente leader in Coppa Piemonte, è riuscita ad imporsi tra le donne sulla forte specialista Simona Massaro, incoronando un altro splendido successo di coppia con papa’ Giampiero Viglione terzo di categoria a completare un bel podio di famiglia.

Oltre ai ringraziamenti per gli organizzatori, i complimenti vanno anche agli altri partecipanti ed ai vincitori delle varie categorie: Matteo Viscusi (Debuttanti), Giorgio Bordone (Junior), Leonardo Viglione (Senior), Mauro Porro (Veterani), Stefano Prandi (Gentleman), Rinaldo Viglione (Supergentleman A), Franco Stroppiana (Supergentleman B), Liliana Pillon (Donne).

L'ennesimo trionfo di Viglione nella sua Mondovì ha regalato al monregalese la soddisfazione di essere ancora imbattuto nella sua cicloscalata di casa e da un anno nella specialita' ed il suo secondo successo assoluto in questa stagione in cui e' ritornato ad altissimi livelli anche nelle granfondo, proiettato a vincere nei vari campionati nazionali.

Infatti, anche il giorno dopo del Belvedere, domenica 16 aprile a Ceriale (Sv) Viglione ha conquistato un ottimo podio assoluto nell’importante Granfondo El Diablo Claudio Chiappucci sul percorso unico di 96 km e 1612 m di dislivello con una prova di grande tenacia. Peccato solo per essere stato ancora una volta beffato allo sprint, proprio negli ultimi metri, come capitato tre domeniche passate nella Mediofondo Valtidone, ma ha comunque dimostrato di essere ritornato alla grande facendo ben sperare per i prossimi appuntamenti stagionali. Una dedica oltre ai suoi cari ed amici va sempre anche a Giovanni Gallo della Cicli Mondo Bike di Mondovi' ed alla Olmo Biciclette.

Il Campionato Provinciale della Montagna Acsi, invece, proseguira' gia' la prossima settimana la sera di giovedi' 20 aprile con la Cicloscalata Cervasca-Aranzone, vinta lo scorso anno sempre da Viglione.