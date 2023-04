Cuneoginnastica: sipario sul campionato di Serie C di Artistica

Polisportiva Celle di Rimini, ultima tappa del Campionato interregionale di serie C di Ginnastica Artistica femminile della Federazione Ginnastica d’Italia. Tappa conclusiva questa di un lungo percorso che l’associazione cuneese preparava con le sue atlete da tanto tempo. Ottimo risultato questo settimo posto in classifica, segno oggettivo e concreto di una crescita tecnica in costante aumento.

Lo scorso anno, le ginnaste, nella stessa competizione hanno totalizzato un punteggio di squadra nettamente inferiore conquistando così in questo 2023 un posto fisso nella top ten in tutte le prove di campionato. Le ginnaste cuneesi che hanno preso parte a questo impegnativo campionato sono state: le cuneesi Alessia Ristorto, Lucrezia Silvestro, Sara Hadouz e Asia Delfino insieme alla bernezzese Petra Fanesi e alla borgarina Sofia Ambrosio.

Le ginnaste più esperte hanno saputo affrontare l’intero campionato con impegno e responsabilità e grande dedizione con vero spirito di squadra, trasmettendo alle giovani leve, che ancora devono fare molta esperienza, quegli importanti valori che lo sport insegna.

Grande soddisfazione infatti in casa Cuneoginnastica tra i tecnici ed i dirigenti per aver concluso questo importante Campionato con piazzamenti di prestigio che lasciano ben sperare per il futuro.