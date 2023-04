Kickboxing: Ciartano e Simondi del Team Kickstar si aggiudicano il titolo italiano

Si sono svolti questo weekend, dal 13 al 16 aprile 2023, a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, i Campionati Italiani Giovanili di Kickboxing targati Federkombat - CONI.

Il Team Kickstar ha schierato quattro atleti tra i 12 e i 15 anni, ovvero i 4 Fighters cuneesi che si sono qualificati per la partecipazione in questa kermesse a seguito delle fasi regionali e interregionali.

Il bottino conquistato da team cuneese è sorprendente: due medaglie d’oro, tre di argento e due di bronzo, con soli quattro atleti.

Samuele Simondi, 15 anni e già Campione Italiano 2022 nella cat. -52kg, quest’anno bissa il Titolo Assoluto nella cat. di peso superiore -57kg. Infatti, dopo sei combattutissimi match ad alto livello, si laurea Campione Italiano Assoluto nella disciplina Kicklight Cadetti e Vice-Campione Italiano nel LightContact. Oro e argento per lui, che gli riaprono anche quest’anno la possibilità di confermare la sua Maglia Azzurra nella Nazionale Giovanile 2023.

Isabel Ciartano, già vincitrice lo scorso anno nella categoria esordienti, quest’anno conquista l’ambito Titolo Italiano Assoluto tra le cinture nere Cadetti. Anche lei, dopo 5 incontri con atlete di grande esperienza e alto profilo, si laurea Campionessa Italiana Assoluta nella disciplina Kicklight e Vice-Campionessa Italiana nel LightContact. Oro e argento anche per lei, che, come per Simondi, le consentono di entrare nella rosa degli Atleti Azzurrabili per la formazione della Nazionale Giovanile che parteciperà ai Campionati Europei Juniores di Settembre 2023 in Turchia.

Tra le classi esordienti, spiccano le medaglie di argento e di bronzo conquistate da Noemi Scotti, 12 anni, nelle discipline LC e KL. Un grande cuore e un trend di crescita tecnico-tattica in netto miglioramento le consentono di disputare cinque match e di ricevere anche i complimenti da tecnici e giudici. Sono due medaglie meritate non solo perché guadagnate in questa trasferta, ma soprattutto per l’impegno e la costanza profusa in tutta questa stagione agonistica.

Sempre tra le classi esordienti, Christian Rossi, 12 anni, dopo aver disputato ben 3 match, conquista la medaglia di bronzo tra i cadetti -60kg. Importantissimo risultato anche per lui, che seppur presentandosi quale il più giovane della categoria, riesce a imporsi e dimostrare tutto il suo potenziale, fermandosi a un passo dalla medaglia di argento. Grande emozione e tanto impegno per Rossi che faranno sicuramente da apri porte per le prossime competizioni.

“Siamo davvero soddisfatti dei risultati ottenuti questo weekend” - commentano i ragazzi - “ci siamo divertiti tanto e abbiamo combattuto con tutte le nostre forze, abbiamo dato tutto quello che avevamo in termini di energia e cuore”.

“È vero” - conferma il DT Kickstar Mº Ivan Sciolla - “non si sono risparmiati, ci hanno creduto e con impegno, costanza e umiltà hanno regalato ottime performance e splendidi risultati, raccogliendo anche i complimenti da parte di altre Squadre. Siamo sulla strada giusta, sono molto soddisfatto dei nostri ragazzi. Colgo l’occasione per ringraziare le Famiglie per il loro costante impegno per consentire ai ragazzi di praticare questo sport, davvero formativo per il loro futuro, e per la fiducia nei nostri confronti come Team. E ora avanti tutta, ci aspettano nuovi ed importanti obiettivi!”