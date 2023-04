Racconigi Cycling Team, che sfortuna a Porto Sant'Elpidio: Irene Cagnazzo coinvolta in una caduta a pochi chilometri dal successo

Solo una buona dose di sfortuna non ha permesso al Racconigi Cycling Team di festeggiare il primo meritato successo stagionale nell'inedita edizione del “Porto Sant'Elpidio Cycling Festival”, gara open voluta dal G.C. Tutti Campioni di Vincenzo Santoni sulle strade marchigiane di Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo.

La cuneese di Bra Irene Cagnazzo, junior al secondo anno, è rimasta coinvolta in una rovinosa caduta nella parte finale dell'ultimo tratto di sterrato, quando si trovava nel drappello delle migliori, formato esclusivamente da atlete appartenenti alla categoria elite. L'incidente è avvenuto a circa cinque chilometri dalla conclusione, quando la talentuosa atleta diretta in ammiraglia dall’esperto tecnico Claudio Vassallo, stava già pregustando la prima gioia stagionale. Dopo essere ripartita, con numerose escoriazioni sul lato destro del corpo, l'atleta di patron Silvio Traversa è stata raggiunta da un drappello di immediate inseguitrici. Nella volata finale la Cagnazzo, molto dolorante per l'inaspettato incidente subito, si è dovuta accontentare della quinta piazza.

Le 81 atlete che hanno risposto all'invito degli organizzatori marchigiani si sono date battaglia per 102 chilometri spalmati lungo le strade di un circuito, ripetuto per quattro volte, caratterizzato da un difficile tratto in ascesa, completamente sterrato, che ha provocato grande selezione, permettendo a sole 22 atlete (tra cui 6 junior) di tagliare il traguardo finale collocato sul lungomare di Porto Sant'Elpidio.

ORDINE D'ARRIVO JUNIOR “PORTO SANT'ELPIDIO CYCLING FESTIVAL” A PORTO SANT'ELPIDIO (FM):

1) Bulegato Alice (Breganze - Millenium)

2) Sklyarova Yelizaveta (Zhiraf Guerciotti Toscano)

3) Zambelli Alessia (Isolmant - Premac - Vittoria)

4) Toniolli Alice (Breganze - Millenium)

5) Cagnazzo Irene (Racconigi Cycling Team)

6) Testa Martina (CC Canturino 1902 ASD)