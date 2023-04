Tennis. Seconda vittoria per la LiSport Alba nel campionato italaino di serie C

Seconda vittoria consecutiva per la LiSport Alba nel Campionato Nazionale di Serie C maschile.

Dopo il successo in trasferta contro La Stampa Sporting di Torino arriva la netta affermazione casalinga ai danni del Poggio AgriSport di Poirino. La formazione capitanata da Andrea Merlo ha avuto la meglio con un netto 5-1, maturato dopo i sei incontri previsti dalla formula della competizione.

Dopo i primi due singolari la situazione era di perfetta parità, con i torinesi che avevano messo a segno il primo punto grazie al successo di Falcetti su Cravanzola in due set e gli albesi che avevano subito pareggiato per merito di Pedussia, bravo a domare Giraffi con lo score di 7-6,6-2.

L'allungo albese è arrivato però nei due singolari successivi, grazie alla facile affermazione di Cannella su Garello e a Christian Vuolo, vincitore senza patemi su Zucco. Poca storia anche nei doppi, con la coppia Trabucco-Vuolo che ha lasciato solo due games al passivo contro Zucco- Soria e il duo Cravanzola-Cannella capace di superare Giraffi-Garello per 6-3,6-2.

Con questa vittoria la LiSport fa un grande passo avanti per assicurarsi la permanenza nella competizione anche nella prossima stagione e si lancia in chiave Play-off. Decisiva sarà la sfida di domenica prossima sui campi de La Nuova Casale (Casale Monferrato) per capire le reali possibilità del team albese presieduto da Lorenzo Cane di accedere alla fase successiva del torneo.