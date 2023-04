Tennistavolo: Alba B vince il campionato D3

TT Alba B vince il campionato D3 all'ultimo respiro. Dopo la già conquistata promozione in D2, è arrivato il primato grazie al nono successo stagionale: un netto 5-1 contro PGS Auxilium Fossano TT A, nella 12ª e ultima giornata del Girone E.

Questa vittoria consente a TT Alba B di portarsi a 20 punti agganciando la stessa formazione fossanese in testa alla classifica e superandola come posizione grazie al vantaggio negli scontri diretti. Un successo che per TT Alba significa record di punti in D3, record di vittorie in casa (6 su 6), e corona un bilancio stagionale estremamente positivo (9 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta).

La formazione albese scesa in campo (da sinistra in foto): Umberto Actis Perino (capitano), Christian Di Gangi, Lorenzo Tarditi, Enea Travaglio (riserva), Stefano Zambelloni (riserva). Ottimo piazzamento di TT Alba B anche nelle statistiche finali dei 36 atleti del girone: Umberto Actis Perino secondo classificato (83% di vittorie, 20 su 24), Lorenzo Tarditi quinto (76%, 13 su 17), Christian Di Gangi sesto (75%, 6 su 8), Enea Travaglio tredicesimo (63%, 10 su 16).