A Neive, nei giardini di corso Giolitti, un nuovo spazio dedicato agli amici a quattro zampe

Il paese da oggi si arricchisce di una nuova zona dedicata ai possessori di cani che desiderano far passare del tempo di qualità ai propri amici a quattro zampe. La nuova area sgambamento si trova nei giardini di corso Giolitti ed è stata realizzata dal Comune, in collaborazione con Piemonte Pet Products S.r.l. che si è occupata anche della riqualificazione dell'area circostante.



All’inaugurazione, avvenuta oggi alle 16,30, hanno partecipato i neivesi, accompagnati dai loro amici più fidati.



“Siamo molto soddisfatti della collaborazione messa in atto tra pubblico e privato - ha commentato il Sindaco di Neive, Annalisa Ghella - che ha dimostrato che il fine ultimo deve sempre essere il bene della comunità”.



A questa dichiarazione si è unita anche la Dottoressa Sara Casadei, direttore dello stabilimento della Piemonte Pet Products S.r.l. di zona, che ha speso parole di grande fiducia verso le potenzialità di un paese in continua crescita: “Si tratta di un intervento mirato a riqualificare una zona residenziale, dove gli abitanti del posto possono accompagnare i propri cani, che hanno un ruolo sempre più importante nella vita familiare odierna. Riqualificazione, sostenibilità e crescita sono le parole alle quali ci sentiamo più vicini”.



Al taglio del nastro il Sindaco ha espresso un apprezzamento particolare nei confronti del geom. Mario Zoppi, titolare dell’azienda neivese La Vite d’Oro, che si è occupato dei diversi interventi con professionalità e grande cura.



Lo spazio riservato ai cani, che potranno correre e giocare liberi, ha lasciato inalterata l’area giochi dedicata ai bambini, che anzi a breve sarà implementata con una nuova giostra posta su tappeto antitrauma, già predisposto.



Le spese di realizzazione dell'area e la manutenzione dell'intero giardino, sono state a totale carico della Piemonte Pet Products S.r.l. che il Comune ringrazia per la disponibilità e collaborazione dimostrate. Il rinfresco finale è stato offerto dall’Istituto Professionale Statale Arte Bianca di Neive.