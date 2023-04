Racconigi: la CRI organizza una 'cena con delitto' in sede

“Una festa da matti!” è il titolo della cena con delitto organizzata dalla Croce Rossa di Racconigi in occasione dei suoi quarant’anni. L’evento si terrà sabato 13 maggio presso la sede del comitato stesso (via Giovanni Priotti 45, Racconigi).



Per partecipare alla cena o per ricevere ulteriori informazioni, è sufficiente scansionare il QR-Code (presente sulle locandine) che porterà ad un modulo per completare l’iscrizione. Per dubbi o ulteriori informazioni contattare i numeri telefonici presenti sui volantini, che troverete in giro per la città e sulle nostre pagine social.



Ora un piccolo assaggio della vicenda: una festa di compleanno in un manicomio degli anni ’70 rovinata da un inaspettato omicidio. Chi sarà il colpevole? Armati di tanto intuito e aiutaci a risolvere il mistero! Mentre vi divertirete a risolvere il delitto che i nostri giovani volontari hanno messo in scena, potrete deliziare i vostri palati con una cena interamente preparata da noi. Se non vi abbiamo ancora convinto a partecipare sappiate che oltre al premio per il gruppo che riuscirà a trovare il colpevole del mistero prima degli altri, ci sarà anche un riconoscimento per il gruppo che avrà meglio interpretato lo spirito degli anni ’70. Quindi, tirate fuori dagli armadi i vostri pantaloni a zampa di elefante e lo spirito disco che è in voi e unitevi alla sfida.



Il ricavato raccolto dai biglietti verrà utilizzato per l’acquisto di materiali utili per le future attività di Croce Rossa. Il versamento del contributo (che troverete sul modulo) dovrà essere effettuato presso gli uffici della nostra sede nei seguenti giorni ed orari: lunedì mattina dalle ore 8:00 alle 12:00 e mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 19 o in un altro momento da concordare.