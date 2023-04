Volley, Playoff Promozione A3M. Tripudio Savigliano: rimonta Garlasco e vola ai Quarti!

È tripudio Savigliano. Il Monge-Gerbaudo gioca la classica partita perfetta nel ritorno degli ottavi di finale della Serie A3 Credem Banca, vince 3-0 contro il Moyashi Garlasco e annulla il passivo di 3-2 dell’andata, staccando il pass per i quarti di finale.

I ragazzi di Lorenzo Simeon, trascinati dall’entusiasmo di un PalaSanGiorgio più pieno che mai, giocano tre parziali di altissimo livello tecnico, con grande efficacia in attacco e un vero spirito di sacrificio in fase difensiva.

Nei primi due set, Dutto a compagni prendono subito margine e li conducono in porto con buon margine. Nel terzo, invece, si lotta maggiormente punto a punto, ma nel momento decisivo è la loro maggiore lucidità a fare la differenza.

Ora, per i piemontesi si aprono le porte del traguardo storico dei quarti di finale, che disputeranno contro Catania. Gara-1 è in programma mercoledì 19 aprile, in Sicilia, quindi gara-2 sabato 22 aprile a Cavallermaggiore ed eventuale gara-3 martedì 25, nuovamente a Catania.

I sestetti iniziali

Coach Simeon, conferma il sestetto visto al PalaRavizza: Filippi-Spagnol in diagonale, Nasari e Galaverna a presidiare posto 4, capitan Dutto e Rainero al centro. Liberi alternati, con Gallo in ricezione e Rabbia in difesa. Coach Bertini, invece, parte con chi ha di fatto vinto la partita dell’andata e una variazione: al centro con Peric c’è Giampietri. Confermati gli altri reparti: diagonali Bellucci-Giannotti, capitan Puliti e Baciocco in banda. Libero Calitri.

Primo set

Con la carica dei tanti accorsi al PalaSanGiorgio, Savigliano parte fortissimo e con grande aggressività in attacco. Un ace di Spagnol, il primo del match, consente subito di doppiare Garlasco: 8-4. Bertini ferma il gioco. Al rientro in campo, Filippi e un altro servizio vincente dell’opposto di casa producono il 10-4, prima che Baciocco fermi la serie piemontese. Una pipe out di Puliti aggiorna il massimo vantaggio saviglianese: 12-5. Dutto alza in bagher e Galaverna mette a terra con un tocco morbido: 14-6 e altro time-out Moyashi. Sul 17-12, dentro Mellano e Calcagno per Rainero e Nasari, con il numero 5 di casa che va al servizio e piazza l’ace dell’allungo (18-12). Sul 19-13, Bertini inserisce Accorsi per Puliti e, un punto dopo, cambia al centro: Romagnoli per Giampietri. Sul 23-18, dentro Agostini per Peric in battuta. La scelta paga, perché Garlasco rientra fino al -3 (23-20): time-out Simeon. Galaverna non sbaglia al ritorno in campo: 24-20 e quattro set-point Savigliano. Garlasco annulla i primi due e Simeon ferma ancora il gioco (24-22). Spagnol gioca con il muro e chiude i conti: 25-22.

Secondo set

Bertini riparte con la coppia Romagnoli-Giampietri al centro. Si parte con maggiore equilibrio, ma un ace di Rainero e il punto successivo di Dutto portano Savigliano sul 7-4. Un altro tocco morbido di Spagnol poco dopo amplia ancora il margine (10-6) e costringe Bertini a fermare il gioco. Ace di Dutto: 13-7 e Bertini corre ai ripari in ricezione, inserendo Agostini per Baciocco. Sul 16-11, stesso cambio del primo set per Savigliano: dentro Mellano e Calcagno, con il secondo in battuta, per Rainero e Nasari, ma il servizio questa volta termina in rete. Due attacchi out consecutivi di Garlasco, il primo dei quali confermato da video-check, consentono al Monge-Gerbaudo di volare sul +7: 19-12 e altro stop per Bertini. Un fischio per doppio tocco di Dutto manda leggermente in tilt i padroni di casa, che subiscono subito l’ace di Agostini su Galaverna (20-16). Time-out Simeon. Sul 21-17 dentro Trinchero per Dutto al servizio. Spagnol mette a terra una grandissima diagonale dopo un lungo scambio: 23-17 e Bertini cambia in mezzo, con Peric per Romagnoli. Il neoentrato mette out il primo tempo, regalando sette palle-set ai biancoblu. Annullato il primo, è Galaverna a chiudere i conti: 25-18.

Terzo set

Tra gli ospiti c’è Agostini in banda per Baciocco e Peric al centro con Giampietri, come nel finale del set precedente. Si parte in equilibrio, ma la ricezione di Garlasco non è perfetta. Un doppio tocco di Giannotti porta i padroni di casa sul 10-7 dopo tre punti consecutivi: time-out Bertini. L’ace di Filippi genera il +4: 12-8. Garlasco, però, rientra subito con Bellucci in battuta, impattando a 12, prima che Rainero trovi il primo tempo del 13-12. Sul 13-13 dentro Accorsi e Baciocco per Puliti e Agostini tra gli ospiti. Simeon risponde con i soliti: Calcagno, in battuta, e Mellano per Nasari e Rainero. L’ace di Spagnol riporta Savigliano sul +3 (17-14). Un’incomprensione tra Filippi e Rainero consente ancora agli ospiti di rifarsi sotto: 19-18 ed è Simeon a fermare il gioco. Al rientro in campo, proprio i due biancoblu trovano un muro fondamentale su Puliti, che fa esplodere il PalaSanGiorgio (20-18). Gli scambi si fanno intensi: un attacco a rete di Puliti e una pipe vincente di Galaverna portano i saviglianesi sul 22-19. Time-out Bertini. Un video-check conferma il tocco del muro su un’altra pipe di Galaverna: 23-20. Fallo di formazione per Garlasco su servizio di Rainero: 24-20 e quattro match-point per Savigliano. Il successivo attacco di Giannotti è out: 25-20 e al PalaSanGiorgio esplode la festa.

Le dichiarazioni. Come MVP dell’incontro con l’omaggio della maglia, offerta da Volley Sport Torino, e il cesto gastronomico, offerto dal negozio Delizie e Sapori di Caramagna Piemonte, è premiato Luca Filippi, autore di scelte decisive in cabina di regia. Il tandem di tecnici Simeon-Brignone commenta con entusiasmo: “Stiamo vivendo grandissime emozioni, e il merito è di tutti. I ragazzi hanno messo in campo una partita perfetta, probabilmente la migliore da inizio stagione. Siamo stati bravi a correggere alcuni aspetti che non erano stati ottimali all’andata. È un risultato storico, ora godiamoci i quarti”.

Monge-Gerbaudo Savigliano-Moyashi Garlasco 3-0

Parziali: 25-22, 25-18, 25-20

Monge-Gerbaudo Savigliano: Filippi 4, Spagnol 15, Galaverna 12, Nasari 5, Dutto 7, Rainero 6, Gallo (L), Rabbia (L2); Calcagno 1, Trinchero, Mellano; N. E. Bergesio, Bossolasco. All. Simeon.

Moyashi Garlasco: Bellucci 2, Giannotti 16, Puliti 10, Baciocco 3, Giampietri 7, Peric 2, Calitri (L); Romagnoli, Accorsi, Agostini 2; N.E. Caianiello, Minelli. All. Bertini.

Durata set: 28', 27', 30'