A Borgo piantumazione di fiori e fiaccolata dell'Anpi in attesa del 25 aprile

"...Quel giorno di primavera”. L'Anpi Borgo e Valli organizza due momenti in attesa del 25 aprile, Festa della Liberazione, con il patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo.

Appuntamento domenica 23 aprile.

Nel primo pomeriggio, alle 15, raduno in via Rivetta e ritrovo presso il Cippo commemorativo presso la rotonda delle Alpi Marittime, al bivio di Via Valdieri per la piantumazione di fiori da parte dei volontari ANPI e deposito di un fiore rosso per chi lo desidera.

Alle 20.30 raduno a Sant'Antonio Aradolo per la tradizionale fiaccolata a ricordo della libertà riconquistata con esecuzione di canti partigiani eseguiti dagli amici dell'ANPI Remo, Luca, Daniele e Manuel, e con la partecipazione del tenore Michelangelo Pepino. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.