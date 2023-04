Cuneo, due seminari formativi sulla giustizia riparativa

Il Comune di Cuneo, insieme a Uepe, l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Cuneo, e ProgettoMondo organizza due seminari formativi sulla tematica della giustizia riparativa.

I corsi, organizzati nell’ambito del progetto “Cambiando de Lente: modelli locali partecipativi di giustizia e prevenzione della delinquenza/violenza giovanile finanziato dall’Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e di cui il Comune di Cuneo è capofila, sono rivolti alle figure professionali interessate e ai volontari che operano nell’ambito penale, educativo e sociale. L’obiettivo è quello di scoprire e rafforzare i concetti fondamentali del paradigma riparativo e apprendere strategie efficaci nei processi di gestione dei conflitti.

Il primo seminario, dal titolo “La giustizia riparativa oltre la mediazione penale: il community conferencing”, si terrà a Cuneo, il 2, 3 e 4 maggio, dalle ore 9 alle 16, presso l’UEPE di Cuneo (ingresso da via San Giovanni Bosco 13/b, 5° piano). Condotto da un esperto di fama internazionale, il dott. Jean Schmitz, il corso sarà rivolto in particolare a operatori penali e assistenti sociali che operano in ambito penale e/o carcerario.

In Italia la Giustizia Riparativa, recentemente normata e disciplinata attraverso la Riforma Cartabia, nella sua declinazione operativa si limita quasi esclusivamente a delle sperimentazioni nell’ambito della mediazione penale. A livello internazionale, tuttavia, esistono molti altri strumenti e meccanismi di giustizia riparativa, in uso da decenni, come ad esempio il Community Conferencing. Nell’ambito della formazione proposta si avrà la possibilità di conoscere e approfondire questo meccanismo di giustizia riparativa e le modalità su come facilitarla, secondo il modello di intervento codificato dall'International Institute of Restorative Practices (IIRP).

L’iscrizione al seminario, che non prevede costi di partecipazione, va effettuata on line, sino ad esaurimento dei posti disponibili, al link: https://forms.gle/YfAx3pzmFNucM8XS7.

È in corso la richiesta di accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti sociali della Regione Piemonte. Per ulteriori informazioni scrivere a: politichesociali@comune.cuneo.it.

Una seconda proposta formativa, “Le pratiche riparative e i suoi strumenti: i circoli riparativi”, si terrà invece a Fossano, presso la Parrocchia Santa Maria del Salice il 5, 6 e 7 maggio 2023, rivolta ai volontari e all’associazionismo, oltre che ad educatori e operatori sociali che operano in ambito scolastico e di comunità. Il corso-laboratorio affronterà i principi e i valori fondamentali dei circoli riparativi, strumenti pratici ed efficaci per promuovere un clima positivo in diversi contesti umani e istituzionali, come luoghi di lavoro, scuola e comunità. Il corso si concentra in particolare sulla presentazione ai partecipanti dei diversi tipi di circoli riparativi, delle loro applicazioni a seconda del tipo di contesto e di problema, e dei loro vantaggi.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni telefonare al 335.8334632 (Dott. Nino Mana).