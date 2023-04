Cuneo, piazza Europa: pubblicato il bando di gara per stalli e autorimesse del futuro parcheggio interrato

A partire da oggi e fino al 19 maggio 2023 è possibile presentare le offerte per l’acquisto di box, spazi auto e moto presso il parcheggio interrato di futura realizzazione in Piazza Europa. È infatti on line il testo dell’avviso d’asta contenente tutte le informazioni per partecipare all’aggiudicazione. L’apertura delle buste con le offerte d’asta sarà il 24 maggio 2023.

Una notizia che arriva dopo gli ultimi sviluppi relativi al progetto - ovvero la risoluzione delle 'ambiguità urbanistiche' rilevate anche dal TAR del Piemonte - , ma soprattutto dopo la partecipata manifestazione occorsa proprio nella piazza cuneese alla fine di marzo e che ha visto le intere forze di opposizione schierate nell'osteggiare il progetto.

Le specifiche e i tempi dell'avviso d'asta

La vendita è necessaria per certificare la disponibilità dei fondi utili e necessari alla copertura finanziaria della spesa per la riqualificazione dello spazio pubblico di Piazza Europa. L’operazione di rinnovamento e pedonalizzazione di questa porzione di città comporterà l’ulteriore eliminazione di parcheggi su strada, sempre molto ricercati. Di qui la scelta di realizzare posti auto interrati.



L’asta è aperta a persone fisiche e società; ciascun offerente potrà presentare proposte d’acquisto per tre unità al massimo. A disposizione ci sono sei diverse tipologie così suddivise: 101 box auto (a partire da 42 mila euro), 24 posti auto (con base d’asta di 30 mila euro) e 4 posti moto (base d’asta a 10 mila euro).



Avviso d’asta, planimetrie e modulistica sono disponibili sul sito comunale alla pagina: https://www.comune.cuneo.it/piazzaeuropa.html.



Per informazioni sull’asta è possibile contattare l’Ufficio Patrimonio del Comune di Cuneo ai seguenti recapiti telefonici: 0171-444368 – 0171-444554 oppure inviare una e-mail all’indirizzo: aste@comune.cuneo.it