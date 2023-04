Donato a Piasco il secondo defirillatore dedicato a Paolo Salvatico

Domenica 16 aprile, presso la chiesa parrocchiale di Sant’ Antonio di Piasco, è stato inaugurato il secondo defibrillatore dedicato a Paolo Salvatico.

Un ringraziamento particolare all’associazione Maria Amboli di Villar San Costanzo, che ha collaborato alla realizzazione di questa iniziativa.

La famiglia di Paolo, ha deciso di donare questi due defibrillatori al Comune di Piasco, innanzitutto per fare diventare Piasco un comune cardio protetto e, per ricordare proprio Paolo che amava questo paese e come definiva lui “Piasco il più bel paese del mondo”.