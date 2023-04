Dronero: inaugurato al San Camillo De’ Lellis un nuovo nucleo RSA

Una cerimonia davvero importante si è svolta questa mattina, martedì 18 aprile, alla casa di riposo Fondazione Ospedale Civile - San Camillo De’ Lellis di Dronero.

Situato al piano terra della struttura, è stato infatti inaugurato un nuovo nucleo adibito a RSA. 11 i posti letto in totale (quattro camere da 2 ed una da 3, con il bagno privato in ogni camera), un ampio corridoio con comode poltrone, l’infermeria, uno spazio adibito a soggiorno, la cucina ed una stanza attrezzata per il bagno assistito.

“Gesù si presenta proprio come colui che dedica tempo, attenzione e cura anche in modo sorprendente, umanamente inspiegabile, nei confronti dei sofferenti. Tutta questa cura, questa attenzione fortemente umana diviene un segno importante per la comunità, per essere accanto a chi non ce la fa da solo.” Con queste parole don Giovanni Banchio ha posto l’accento sull’importanza del prendersi cura. Da parte del parroco di Dronero sono state poi recitate le preghiere e la solenne benedizione. Al direttore dell’Ente Sergio Demaria la consegna di un bellissimo crocifisso da affiggere, come segno non soltanto di religiosità ma di umana vicinanza.

La realizzazione del nuovo nucleo, all’interno della struttura dronerese, è stata resa possibile grazie a due importanti sponsor: la Banca di Caraglio e la ditta Idrogas di Borgo San Dalmazzo.

“Ci tengo ringraziarli in modo particolare” - ha detto il presidente dell’Ente Sergio Demaria - “perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Un grazie in particolare a Luca Ghio, titolare della ditta Idrogas, che ci ha offerto tutto l’impianto elettrico comprensivo delle reti e delle luci anche nelle camere, l’impianto idraulico e sanitario: questo non lo dimenticheremo mai. Qui oggi c’è anche il presidente della Banca di Caraglio, Livio Tomatis, con il consigliere Roberto Aimar. Dalla banca abbiamo invece ricevuto il soggiorno e la cucina ed io desidero ringraziare davvero tanto per questo. Un grazie all’impresa Artusio per la serietà, la competenza e la professionalità, all’architetto Mellano qui presente, al geometra che ha seguito i lavori e tutti i progettisti.





Le spese sono ingenti, la struttura necessità sempre di lavori. Abbiamo il tetto che andrebbe rifatto, la cui spesa però non possiamo al momento permettercela. Cerchiamo quindi di sopperire con lavori di manutenzione annuale in vari punti, garantendo la sicurezza. In programma vi è, inoltre, la messa in sicurezza dei reparti sostituendo le porte anti incendio. Abbiamo, a fronte dell’aumento delle spese, dovuto purtroppo aumentare le rette. In tutto questo, però, siamo una delle realtà che è riuscita a sopravvivere al Covid e qui oggi inauguriamo un nuovo nucleo, ribadendo il nostro intento di venire incontro alle esigenze della comunità ed offrire il miglior servizio possibile in termini di assistenza e cura.”

Insieme al direttore dell’Ente, erano presenti i volontari del consiglio di amministrazione che hanno sostenuto fortemente il progetto del nuovo nucleo, il direttore sanitario - dott.ssa Sara Severini, la coordinatrice e direttrice di struttura Donatella Nallino e l’animatrice Marcella Garnero.

Presente il sindaco di Dronero Mauro Astesano, che si è molto complimento con tutte le figure volontarie e professionali della struttura, in modo particolare con il direttore Demaria. Il primo cittadino ne ha sottolineato l’ammirevole impegno e ha voluto anche lui ringraziare la Banca di Caraglio e la ditta Idrogas. Con Astesano, ha tenuto ad esserci all’inaugurazione anche l’assessore Maria Grazia Gerbaudo.