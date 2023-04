Fondazione CRT, Palenzona nuovo presidente: 3 voti hanno fatto la differenza su Quaglia

Tre voti hanno fatto la differenza.

Fabrizio Palenzona, presidente di Prelios ed ex vicepresidente di Unicredit, già presidente della Provincia di Alessandria, è il nuovo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino: ha avuto la meglio sul presidente uscente Giovanni Quaglia.

Su 17 votanti (un componente era impossibilitato a partecipare) 10 i voti andati a Palenzona, 7 a Quaglia.

La domanda è: esce di scena, alla soglia dei 76 anni, Giovanni Quaglia, uno dei personaggi che hanno segnato la vita politica e finanziaria della provincia di Cuneo e del Piemonte?

Oppure, come qualcuno adombra, potrebbe esserci ancora uno spazio per lui nella Fondazione Cuneo?

I bene informati sostengono però che per questo ruolo – i vertici della Fondazione Cuneo scadono fra un anno – ci siano per lui due elementi ostativi: la non residenza e, soprattutto, l’anagrafe, dal momento che nel nuovo Statuto è stato fissato il limite dei 75 anni.