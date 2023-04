I documenti dell’archivio di Moretta al forte di Bard per l’evento “Napoleonica”

Ci sono documenti in lingua francese che spiegano come stava cambiando l’organizzazione statale, mappe catastali che ridisegnano il paesaggio e lettere che raccontano il delicato momento storico.

Nelle scorse settimane il materiale è stato recuperato negli archivi del municipio, selezionato e ripulito. Si tratta dei documenti di epoca napoleonica custoditi dal Comune di Moretta, che andranno a costituire una delle due mostre collaterali della manifestazione “Napoleonica” in programma nel forte di Bard, in Valle d’Aosta, nel weekend dal 2 al 4 giugno.

Napoleonica è una delle più importanti rievocazioni storiche nazionali dedicate ad un episodio chiave della storia italiana. Viene rievocata la Campagna d’Italia del 1800 guidata dal generale francese Napoleone Bonaparte per liberare dall’assedio degli austriaci il contingente francese bloccato nel porto di Genova. Napoleone compì una vera e propria impresa, valicando con il suo esercito il colle del Gran San Bernardo ancora innevato e sbaragliando con rapidità le avanguardie e le guarnigioni Austro-piemontesi in Valle d’Aosta. A fine maggio l’esercito del generale francese è già in Piemonte, ma il forte di Bard non è ancora stato espugnato. Ne nasce dunque un assedio che terminerà con la vittoria francese. Napoleone ordinerà quindi di radere al suolo la fortezza, che verrà poi ricostruita dai Savoia.

Accanto alle vicende storiche, la manifestazione ricorda i cambiamenti introdotti nell’epoca, come quello del Catasto e l’esproprio nei confronti del beni della Chiesa.

"I documenti originali dell’archivio del Comune di Moretta – spiega il sindaco Gianni Gatti – con il benestare della Soprintendenza, saranno esposti nella cappella del Forte di Bard per questa importante mostra collaterale che si svilupperà nel mese di maggio e in quello di giugno. Le mappe più grandi invece, sono state digitalizzate e saranno esposte in copia. Siamo onorati di poter prendere parte a questo importante evento culturale e turistico che richiama ad ogni edizione migliaia di visitatori e turisti. Usciamo ancora una volta dal nostro “confine naturale” per promuovere Moretta e il suo patrimonio".