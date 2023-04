Mattarella a Cuneo il 25 aprile: annullato il mercato del martedì

La Città di Cuneo avrà l’onore di ricevere - martedì 25 aprile– il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le celebrazioni ufficiali della Festa della Liberazione.

A seguito di specifici tavoli di concertazione tra i molteplici attori istituzionali coinvolti, si segnala che il mercato settimanale del martedì in Piazza Galimberti, in Piazza Virginio, via Roma e Piazza Seminario non si svolgerà e non sarà oggetto di anticipo (al giorno immediatamente precedente) o posticipo (al giorno immediatamente successivo).

Resta, invece, confermato il mercato settimanale al quartiere Donatello.