Martedì 25 aprile Moretta celebra il 78° anniversario della Liberazione con una cerimonia che si svolgerà nel corso della mattinata.

L’appuntamento, promosso dal Comune con l’associazione nazionale Combattenti e Reduci, l’associazione nazionale Partigiani Anpi e le associazioni di Carabinieri, Alpini e Marinai in congedo, è alle 9,30 di fronte al municipio dove prenderà il via il corteo lungo via Torino con l’accompagnamento della Filarmonica di Moretta.

Dopo l’alzabandiera al monumento dei caduti di tutte le guerre e ai caduti partigiani, il corteo si sposterà in parrocchia per la messa alle 11. Oltre alla cittadinanza, sono invitate le scolaresche e le associazioni con i labari.