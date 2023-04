"Un albero per il futuro": a Verzuolo domani se ne pianteranno 16

L’amministrazione comunale di Verzuolo continua a pensare ad “Un albero per il futuro”.

Domani, mercoledì 19 aprile alle 17,30, saranno messi a dimora 16 alberi, 9 noci americani e 7 carpini bianchi, nella zona vicino ai vecchi impianti sportivi in cui sono stati montati i container che, nel corso dell’estate, ospiteranno i lavoratori stagionali della frutta.

I nuovi alberi si aggiungono ai 30 alberi, acquistati dal Comune e piantati lo scorso autunno in via XXV Aprile, per creare delle zone d’ombra e al contempo contribuire alla riduzione dello smog.

“Questa piantumazione – spiega il sindaco Giancarlo Panero - avviene grazie al programma che abbiamo condiviso con il «progetto Natù» e il contributo dell'Azienda di logistica Tonoli. Con le 46 nuove piante, le zone in cui sono state piantate vengono trasformate in un “piccolo polmone verde anche per le future generazioni”.

Il progetto ha come obiettivo primario quello della sensibilizzazione dei più giovani, in modo da formare una nuova generazione, quella dei cosiddetti «consapevoli ambientali» che nella quotidianità dei comportamenti trovi già come prospettiva naturale il rispetto per l’ambiente in cui vive.

Alla manifestazione, oltre al sindaco Giancarlo Panero, parteciperanno gli amministratori comunali, con l’assessore all’agricoltura Mattia Quaglia, i componenti del Consiglio comunale dei ragazzi, il Carabinieri Forestali, il Circolo Legambiente, le associazioni Ana-Protezione civile e la squadra AIB.

Nel frattempo, 9 volontari della Protezione civile hanno ripulito l’alveo del fosso che costeggia il campo di calcio con l'abbattimento di una pianta pericolosa e la conseguente cippatura.