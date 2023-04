Val Varaita, aperto uno sportello itinerante per approfondire il mondo del digitale

L’Unione Montana Valle Varaita ha allestito uno sportello rivolto ai cittadini che vogliano migliorare la propria conoscenza del mondo digitale e dei servizi, anche della Pubblica Amministrazione, che sempre più passano attraverso l’uso di strumenti informatici. Lo sportello è itinerante ed è aperto al venerdì e al sabato mattina, a rotazione, nelle sedi di Costigliole Saluzzo (presso il Comune), Frassino (in biblioteca), Piasco (dove sarà attivo, in date diverse, presso la Società Operaia, la Biblioteca o la Sala delle Idee in palestra), Sampeyre (nella sala consigliare) e Verzuolo (presso il Comune, secondo piano).

«Comprendere come funzionano i servizi digitali – dice il presidente dell'Unione Montana Valle Varaita, Silvano Dovetta – è uno degli obiettivi di questi anni nei quali sta diventando indispensabile farne uso per ambiti sempre più estesi e ramificati. Non sempre è possibile avere una formazione specifica, specialmente per chi vive in montagna ed ha un’età avanzata. Per questo abbiamo ritenuto utile proporre un ciclo di giornate di accompagnamento al digitale, con giovani appositamente formati per trasmettere conoscenze e competenze che serviranno per provare a non lasciare nessuno indietro in questa “transizione digitale” in atto».

Le prime giornate di apertura sono venerdì 21 aprile a Costigliole Saluzzo e sabato 22 aprile a Verzuolo, dalle ore 9.30 alle ore 12.30; per le successive è possibile consultare il sito internet dell’Unione Montana Valle Varaita (www.unionevallevaraita.it) o chiedere informazioni telefoniche al numero 0175.978321.

Il servizio è gratuito ed è realizzato in collaborazione con l’associazione Uscire Insieme - Age Italia aps (www.uscireinsieme.org), affiliata ad Acli Cuneo e che aveva già gestito in valle Varaita l’”Open SPID Day” per il rilascio gratuito dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ai cittadini dello scorso febbraio, che mette a disposizione un gruppo di facilitatori digitali, che potranno fornire tutti i chiarimenti e i suggerimenti per comprendere meglio il processo di digitalizzazione in atto e gli strumenti con i quali si sta realizzando.

In particolare, i facilitatori potranno fornire informazioni di base, come spiegare l’utilizzo di dispositivi informatici, installando e utilizzando applicazioni, la navigazione in internet o l’uso della posta elettronica e la PEC (posta elettronica certificata), la fruizione dei principali social network e strumenti di messaggistica istantanea, anche per effettuare videochiamate, ma saranno a disposizione anche per spiegare argomenti più complessi, come accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, compresi i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari online quali il Fascicolo Sanitario Elettronico o il cambio del medico di base, o pagare con strumenti di pagamento digitale.

I facilitatori digitali dell’associazione Uscire Insieme operano per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona. In particolare si propongono colmare il "digital divide" in ambito sociale, assistenziale e sanitario al fine di permettere a ciascun cittadino l'accesso ai servizi erogati da pubbliche amministrazioni, imprese ed enti del terzo settore.