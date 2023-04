A Vottignasco martedì 25 aprile si cammina nel bosco tra buon cibo e natura con il “MangiaMaira” organizzato dalla Pro loco

Per trascorrere una giornata in amicizia all’insegna dell’avventura tra buon cibo, camminando in mezzo alla natura, l’appuntamento è per martedì 25 aprile a Vottignasco con il “MangiaMaira”, la camminata enogastronomica, organizzata dalla Pro loco di Vottignasco, su un percorso, di 7,5 chilometri lungo il sentiero pianeggiante che costeggia il fiume Maira.

Il ritrovo per i partecipanti è previsto dal Salone Polivalente “L'Amas” di piazza Marconi a Vottignasco da dove, alle 11,30, prenderanno il via le prime partenze.

Le iscrizioni terminano venerdì 21 aprile.

Il ricco menù proposto dalla Pro loco di Vottignasco è diviso in 8 tappe posizionate lungo il percorso.

In ciascuna sosta si potranno degustare: l’aperitivo di benvenuto, a cui farà seguito la soma d’aj, un primo antipasto, un secondo antipasto, le lasagne al forno, la spalla di maiale al forno con contorno, formaggi, e il dolce.

Il costo è di 25 euro per gli adulti e 12 euro per i bambini fino a 12 anni.

La 7ª edizione della "MangiaMaira” unisce l’enogastronomia a una sana camminata nel bosco fluviale tra natura e avventura condite da un pizzico di storia.

Infatti durante il tragitto sarà possibile visitare i ruderi del castello e il Santuario della Madonna del Bosco dove verranno situate due delle tappe previste dal percorso culinario, oltre alla Chiesa Parrocchiale.

I bambini, potranno trasformarsi in piccoli Robin Hood inoltrandosi nella “Foresta di Vottingam” per poi allargare la loro fantasia di giovani esploratori nel “Bosco delle fiabe” dove, con i loro genitori, si lasceranno coinvolgere dalle storie incantate narrate sui pannelli itineranti lungo il percorso.

Potranno provare ad estrarre la mitica “Spada nella roccia” emulando le gesta di Re Artù ed entrare nella misteriosa Casa di Mago Merlino per poi trovare Biancaneve e i sette nani che aspettano nel bosco, raffigurati in sagome di cartone, i piccoli con i loro genitori che potranno immortalare la loro avventura con tante belle fotografie.

Il “Sentiero sul Maira” è un itinerario che collega Racconigi a Villar San Costanzo passando per Cavallerleone, Cavallermaggiore, Savigliano, Vottignasco, Villafalletto e Busca mantenendosi, nelle vicinanze dell’omonimo fiume.

Sul tratto del Comune di Vottignasco è stato allestito il “Bosco delle Fiabe” che, in un percorso immerso nella natura, accoglie i bambini con le loro famiglie nel mondo fantastico delle favole, tra eroi e miti e un pizzico di magia.

Il sentiero è facilmente percorribile, perché è quasi del tutto pianeggiante.

È formato da un sentiero principale dal quale si diramano dei tracciati più piccoli che portano nella parte più impervia e misteriosa della “Foresta di Vottingam”.

Nel bosco, tra il silenzio interrotto solo dallo stormire delle fronde e il riecheggiare delle acque del fiume, si potranno fare dei simpatici incontri tra gli esemplari di fauna selvatica quali caprioli e minilepri e ammirare sui rami i volatili tipici del territorio.

Il sentiero è mantenuto in ottimo stato grazie anche al lavoro dei volontari vottignaschesi che se ne occupano con dedizione in modo da renderlo sempre fruibile a chi lo percorre.

Il "MangiaMaira" è un' esperienza tutta da scoprire per una giornata in famiglia e con gli amici tra buon cibo e magiche avventure che si concluderanno con la festa finale sulla musica del dj Elia.

Punti di iscrizione al “MangiaMaira”

- Bar Ristorante "Angolo del Gusto" - Vottignasco

- Asd Bocciofila - Vottignasco

- Tabaccheria da Miranda - Verzuolo

- Baracca del Gelato - Savigliano

- New Boomerang Bar – Villafalletto

- Pub Bro 12020 – Villafalletto

- Bar Tikitaka - Centallo

Oppure tramite l'Applicazione SATISPAY dal cellulare cercando il profilo “PRO VOTTI”

Venerdì 21 aprile scadono le iscrizioni

Quota adulti è di 25 euro. Per i bambini sopra i 12 anni è di 12 euro

Info ai numeri: 340.5353204 e 346.7974832 (anche con WhatsApp)

In caso di maltempo l'evento verrà rimandato a domenica 30 aprile

L’evento si può seguire anche sulle pagine Facebook ed Instagram “Pro Votti”