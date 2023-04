Dall'Alta Austria arriva Powerchip di Guntamatic per scaldare edifici civili ed industriali

Un sistema di riscaldamento a cippato all'avanguardia, che arriva dall'Alta Austria, dove viene costruito in uno stabilimento che impiega materiali di qualità che garantiscono un funzionamento estremamente sicuro. Powerchip di Guntamatic è la proposta di Lohe Heating per scaldare i grandi edifici unifamiliari, per le aziende agricole e per le reti di teleriscaldamento. Il prodotto si basa su una tecnologia industriale con griglia a gradini, e può anche essere convertito ad altri combustibili, ad esempio pellet, mischantus e biocombustibili.

Il cippato viene gassificato sulla griglia mobile con l’apporto di aria primaria ad una temperatura controllata del braciere di circa 850 °C. La quantità di aria e l’alimentazione del combustibile sono regolate con sonda lambda in base alla potenza necessaria, in modo da raggiungere un rendimento massimo del 94%. I gas combustibili che si sviluppano vengono trasformati in energia pulita ed efficiente in un'ampia zona di combustione a rotazione, utilizzando aria secondaria.

Una combustione dunque estremamente efficiente, che è però solo uno dei vantaggi di Powerchip di Guntamatic. Infatti, grazie alla tecnologia con griglia a gradini e alla regolazione precisa della dimensione del braciere, e della potenza della caldaia, non si formano scorie. Inoltre, Powerchip di Guntamatic permette un risparmio di energia elettrica, perché il sistema avveniristico di estrazione lavora con motori a bassa rotazione ad alto risparmio energetico. Infine, è estremamente semplice da utilizzare grazie all’interfaccia utente ben studiata e intuitiva con display touch.





LOHE heating GmbH - S.r.l.

Area Artigianale Conti, 15 · 10060 Garzigliana (TO)

Tel. 0471 810293, 336 234102

Email: info@lohe.com

www.lohe.com