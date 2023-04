A Boves arriva il festival dedicato alla chitarra, il Kaleidoscopic Guitar

Aspettando la terza edizione di Mercato in Musica, a Boves arriva l’appuntamento con il “Kaleidoscope Guitar”, un festival dedicato alla chitarra che avrà luogo il primo weekend di maggio.

Il primo prestigioso evento è il concerto ad ingresso libero del concertista di fama internazionale Emanuele Buono, fissato per venerdì 5 maggio alle 20,45 presso l’auditorium Borelli.

Per i giorni successivi gli appuntamenti si sposteranno presso l’Atlante dei Suoni, in via Moschetti, 15; qui avrà luogo sabato 6 la masterclass per solisti tenuta dallo stesso Emanuele Buono e una giornata di musica d’insieme gratuita per ensemble di chitarristi; info e iscrizioni su www.lafabbricadeisuoni.it

Sabato 6 e domenica 7 l’Atlante dei Suoni ospiterà inoltre un’esposizione di liutai provenienti da tutta Italia (h. 10 - 12,30; 14 - 18), con due prove pubbliche delle chitarre in esposizione: sabato alle 17,30 e domenica alle 16,30, oltre all’esibizione del giovane chitarrista Riccardo Garello la domenica mattina alle 11.

Si segnala inoltre l’apertura domenicale dei percorsi museali de “La Fabbrica dei Suoni” domenica pomeriggio; info e prenotazioni, assieme al programma dettagliato del festival, su www.lafabbricadeisuoni.it

A conclusione del weekend, sempre presso l'Atlante dei Suoni, alle 18,30 il giovane musicologo Elia Bertolazzi terrà un incontro ad ingresso libero di “Cartoline dalla storia della musica”, per approfondire vicende musicali del passato.

Gli eventi sono realizzati grazie al contributo della fondazione CRC e del Comune di Boves.