Bra, in Biblioteca l’iniziativa "I libri e le rose" unisce grandi e piccini nel piacere della lettura

Sabato 15 aprile si è svolta l’iniziativa "I libri e le rose" alla Biblioteca civica di Bra. L’evento, dalle 9 alle 18, ha proposto diverse attività per promuovere la lettura, rivolte a tutte le fasce d’età. Per i neonati un incontro di lettura ad alta voce, per i bambini un laboratorio creativo di collage, per gli adolescenti un "escape room letteraria". Ma questi sono solo alcuni esempi.

Momento clou è stato inoltre la presentazione del progetto "r-esistenze", un’antologia di racconti scritti da donne. La sua ideatrice, Rosa Iannuzzi ha spiegato come questo è nato nella primavera del 2021, durante il periodo del lockdown, che ha vietato i contatti umani ma ha permesso di prendersi del tempo per scrivere e riflettere sulla condizione femminile. Iannuzzi ha deciso così di rivolgere un appello a donne da diverse Regioni d’Italia, chiedendo loro di raccontare in forma scritta una storia sulla propria "resistenza", anche senza avere alcun’esperienza in campo letterario. Il ricavato dalla vendita dei libri sarà devoluto a quattro associazioni di Regioni diverse che si dedicano alle donne.

"Tutte le attività sono andate bene, con una partecipazione complessiva di circa 250 persone" sottolineano i bibliotecari. "Ringraziamo in particolare i ‘Clown nasi rossi’ che hanno intrattenuto i bambini sia all’esterno che all’interno, e la Consulta Volontariato di Bra, con cui è stato organizzato il mercatino del libro usato. Il ricavato delle vendite andrà al Sermig di Torino e sarà devoluto alle vittime dei recenti terremoti in Siria e Turchia".