Busca: flauto e arpa, violino e pianoforte protagonisti dei due prossimi concerti di Musicaè

Dopo i due concerti di inizio e fine marzo molto apprezzati da un folto pubblico, che hanno dato avvio alla XIX Stagione artistica della rassegna internazionale di concerti “Musicaè” dell’associazione culturale Amici della Musica di Busca, inizia ora la parte green della rassegna, per la sezione "On air, giovanissimi alla ribalta", realizzata in collaborazione con i Conservatori in Piemonte e l’associazione Toret artist Tre sei zero.

Due i concerti in programma a breve: il primo venerdì 21 aprile nella splendida cornice della chiesa della Santissima Annunziata, che presenta l'acustica ideale per esaltare le note dell’arpa e del flauto, il secondo venerdì 5 maggio al Teatro Civico, con violino e pianoforte. Entrata libera, gradita la prenotazione. Info e prenotazioni: 339.6013250.

Intanto, l’associazione presieduta da Antonello Lerda preannuncia anche il prossimo appuntamento per la sezione “On Stage, le eccellenze”, che si terrà venerdì 19 maggio alle ore 21 al Teatro Civico con il recital di pianoforte di Paolo Restani.