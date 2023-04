La prima uscita pubblica del Patto Civico per Fossano ci porterà nel presente e nel futuro del Castello degli Acaja

Poco più di un mese e mezzo dopo la sua ufficiale presentazione con una affollata conferenza stampa, l'Associazione Patto Civico per Fossano da il via ad una serie di eventi ed iniziative incentrate sulla visione della città che il collettivo intende proporre come spunto per una ampia discussione.

Come annunciato pubblicamente sono in preparazione incontri sulle potenzialità dell'ingresso di Fossano nella governance del Parco Naturale Gesso Stura e sulla spinosa tematica della violenza di genere.

Il primo degli appuntamenti però, in programma mercoledì 26 aprile, sarà incentrato su uno degli storici simboli della città, il trecentesco Castello degli Acaja. Un edificio che nei secoli ha funto da fortezza, dimora signorile, carcere, e che oggi racchiude due tesori della ricchezza culturale cittadina, la biblioteca comunale e l'archivio storico, oltre naturalmente ad esserlo esso stesso dal punto di vista architettonico e artistico.

"Castello degli Acaja e biblioteca civica - quale futuro?" é il titolo della serata, che si terrà presso Palazzo De Rege di Donato in via Roma 26, come detto il 26 aprile prossimo, alle ore 20,30.

David Paesante, già assessore del Comune di Fossano e oggi presidente dell'Associazione: "Partiamo con una serata su uno dei luoghi peculiari della nostra città. La storia, le trasformazioni, l'attuale contesto bibliotecario. Proveremo a raccontare, spiegare e suggerire, ma poi l'obiettivo é lasciare lo spazio ai partecipanti, perche si tratta di una ricchezza di tutti i fossanesi."

L'ingresso é libero.