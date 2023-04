Mondovì, un successo la Festa di Primavera: i ringraziamento di Confcommercio

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell'associazione.



***



Confcommercio As.com Monregalese vuole ringraziare il Sindaco Robaldo e tutta la giunta, nello specifico l'Assessore Terreno e gli assessori Rabbia e Campora per l'organizzazione e la proficua collaborazione che ha portato al successo di pubblico delle giornate di domenica e sabato u.s. nell'ambito dell'annuale Festa di Primavera.



Importantissimo il contributo degli uffici Comunali, dalle manifestazioni (dott.ssa Federica Terreno) agli uffici del Commercio e Attività Produttive (instancabili Adelaide Giffoni, Danila Grossardi e Paolo Greco) e dell'organizzatore dell’area street food Alessandro Robaldo (della ditta L'Utensile di Robaldo) che ha saputo creare il contesto adatto in Piazza Roma, a noi assegnata dal Comune di Mondovì, dove sono stati proposti piatti sfiziosi, preparati con prodotti locali accompagnati dalla musica dal vivo e con dj set, per due giorni di vera e propria festa.



Ringraziamo anche tutte le attività, associate e non a Confcommercio As.com Monregalese, che con il loro contributo hanno dato vita alla città creando il giusto ambiente. L'iniziativa "Coloriamo la città" proposta da As.com con il Comune di Mondovì sull'abbellimento delle vetrine con fioriere tutte coordinate, grazie anche alla collaborazione con l’associazione "La Funicolare" ed il "Garden" (vivaio di Mondovì), ha riscosso grande successo e ha contribuito ad accogliere migliaia e migliaia di persone giunte da tutta la provincia e non solo.



Si sottolinea una volta ancora come la sana collaborazione e un aperto confronto possano fare la differenza e creare successo.



Un ultimo ringraziamento alla Polizia Locale e alla Comandante Chionetti, che supporta tutte le richieste garantendo sempre la massima sicurezza delle iniziative proposte, a tutte le associazioni ed enti che hanno contribuito attivamente alla realizzazione della Fiera e a tutti i volontari impegnati per il buon funzionamento dell'evento.



Sperando di non aver dimenticato nessuno e attendendo i prossimi eventi, auguriamo una buona primavera a tutti.