Opere di Massimo Berruti e Pier Tancredi De-Coll per la mostra "Maestri a Cravanzana"

L’Associazione Studi su Cravanzana nel 40º anniversario di attività presenta "Maestri a Cravanzana", mostra delle opere di Massimo Berruti e Pier Tancredi De-Coll’. L'appuntamento è per sabato 6 e domenica 7 maggio nella Chiesa Bassa (Confraternita dei Battuti)

Cosa succede se due pittori di fama internazionale danno vita ad una “critica incrociata” delle loro opere? Un originale appuntamento, con l’intervento dello storico dell’arte Piero Giovanni Bertolotto Due maestri, pittori di fama oramai internazionale, si incontreranno il 6 e il 7 maggio a Cravanzana nell’ambito delle manifestazioni organizzate per i 40 anni di attività della locale Associazione Studi. Sono Massimo Berruti e Pier Tancredi De-Coll’, che hanno accettato un confronto insolito per i pittori oramai affermati.

Nei locali della Chiesa Bassa esporranno, ciascuno, quattro opere tra le più significative della loro storia artistica. Il pubblico le potrà ammirare nel pomeriggio di sabato (dalle 15 alle 21) e in tutta la giornata di domenica (dalle 9.00 alle 18.00).

Fino a questo punto non sembra esserci nulla di particolare fatta salva la maestria dei due protagonisti. L’evento assumerà però tutti i colori della sua originalità domenica 7 maggio alle ore 15.00 quando in sala, trasformata per l’occasione in auditorium, saranno presenti i due artisti. Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe non parleranno delle proprie opere. De-Coll’ rifletterà sui lavori di Berruti che, a sua volta, sarà il critico delle opere del compagno di esposizione. Subito dopo, sarà la volta di Piero Giovanni Bertolotto, noto professore e storico dell’arte, che illustrerà al pubblico i percorsi, gli snodi e le scelte artistiche che, dagli albori della pittura e attraverso i secoli, ci hanno condotto alle opere di Massimo Berruti e Pier Tancredi De-Coll’.

Un modo originale, insomma, di proporre l’Arte: un’esposizione di opere quale illustre pretesto per disvelarne i segreti al pubblico non solo specializzato, nell’alto intento divulgativo e di condivisione di esperienze artistiche e umane, conoscenza e innegabile Bellezza.

Un viaggio che l’Associazione Studi su Cravanzana si regala in occasione del suo speciale compleanno e che desidera condividere con tutti coloro che a vario titolo desiderano lasciarsi condurre, emozionandosi, alla scoperta del segno e della poetica. L’evento è organizzato dall’Associazione Studi su Cravanzana con il patrocinio del Comune di Cravanzana e la collaborazione del Comitato Festeggiamenti.