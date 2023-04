Gagliasso (Lega Salvini Piemonte): “Depositato il mio Ordine del giorno per chiedere supporto psicologico, più strumenti e nuove assunzioni per aiutare la Polizia Penitenziaria"

Depositato l’ordine del giorno del leghista Matteo Gagliasso a margine del Consiglio regionale aperto dedicato alle condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria sul territorio della Regione Piemonte.

“Ascoltando gli interventi, a volte anche drammatici, degli uomini e delle donne della nostra Polizia Penitenziaria - ha sottolineato Gagliasso nel suo intervento - ci è stato di fatto dimostrato come le loro funzioni non possano più essere espletate in un clima di sicurezza e di serenità psicofisica. Non dimentichiamo infatti che la Polizia Penitenziaria dovrebbe garantire la sicurezza all’interno degli istituiti di pena facendo correttamente rispettare le norme vigenti. Ma questo si scontra con un moltiplicarsi di aggressioni quasi quotidiane da parte dei detenuti, spesso alimentate da una condizione di sovraffollamento che in Piemonte ha raggiunto il 27%, con punte fino al 60%, senza che questo possa essere controbilanciato da un adeguato piano di assunzioni a favore di un corpo che si trova piuttosto in una drammatica carenza di personale”.

“La diretta conseguenza di questo quadro - ha quindi ricordato Gagliasso - è che gli agenti sono costretti a ricorrere sistematicamente agli straordinari in un ambiente che compromette il loro recupero psicofisico. Per questo motivo abbiamo chiesto alla Giunta di farsi parte diligente tramite il Garante dei Detenuti perché sia garantito un idoneo supporto piscologico agli agenti e perché il Ministero potenzi e migliori i corsi di formazione per il controllo e la gestione di risse e di sommosse e per la prevenzione dei rischi derivanti dai detenuti problematici. Infine chiediamo che il Governo agisca per potenziare la pianta organica della polizia penitenziaria”.