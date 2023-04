Villanova Mondovì al voto, il candidato consigliere Andrea Orsi: "Confronto e dialogo diretto con le attività produttive" [VIDEO]

"Riteniamo - ha spiegato il candidato sindaco Michele Pianetta - c he per il nostro paese sia necessario dar vita a un ente per manifestazioni ed eventi, che funga da coordinatore ma anche da polo di attrazione per promuovere nuove iniziative e che sia presente e attivo come lo sono le associazioni delle varie frazioni".

Ieri sera, lunedì 17 aprile, nella sede della Società Operaia di Mutuo soccorso i candidati, in corso per le amministrative del prossimo maggio, hanno incontrato titolari di aziende e rappresentanti delle realtà commerciali del paese per raccogliere suggerimenti utili relativi a progetti da attuare per Villanova Mondovì .

"La strada che intraprendiamo oggi, con una squadra rinnovata - ha aggiunto - guarda a quanto di buono è stato fatto fino ad ora per costruire un futuro con importanti novità. Per quanto concerne le manifestazioni pensiamo a un potenziamento di BEE, fiera che ha saputo crescere nel tempo, registrando ottimi numeri in termini di partecipazione e alla valorizzazione dell'Addolorata, immaginando anche nuovi eventi per ridare vigore al centro storico. Se saremo chiamati ad amministrare l'aspetto che prvilegeremo sarà il dialogo e il confronto con i cittadini, imprese, commercianti e associazioni per lavorare in sinergia".

In questo senso, come spiegato dal candidato consigliere Andrea Orsi, 41 anni, commercialista e già esponente del comitato organizzativo del Palio dei Rioni, nel programma è stato inserito il progetto per la costituzione di un tavolo di coordinamento permanente dedicato alle attività produttive con un rappresentante per ogni settore (commercio, ristorazione-ricettività, artigianato, imprese, etc).

"L'obiettivo è quello di operare in maniera diretta e costante - ha detto Orsi - per essere pragmatici e vicini alle imprese a partire dalle 'piccole cose', garantendo attenzione e cura ad esempio a interventi di manutenzione ordinaria. Le aziende villanovesi sono realtà forti e sane, fiore all'occhiello del paese, e bisogna garantire loro il giusto supporto."

Tra i temi affrontati nel corso della serata anche la costituzione di una Comunità Energetica, da realizzarsi con l'aiuto di esperti e professionisti sul modello vincente della CER di Magliano Alpi e da attuare come Unione Montana Mondolè, con il comune di Villanova ente capofila.

Impossibile non parlare della situazione della Fornace Merlo e della ex Ceramica Musso luoghi che, lo ricordiamo, sono proprietà privata, pertanto aree sulle quali l'azione di qualsiasi amministrazione è fortemente limitata, salvo accordi con i proprietari.