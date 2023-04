Corso Antincendio a Ceva

La Formazione per Addetti Antincendio è cambiata a seguito del D.M. 2 settembre 2021 che, tra le altre novità, ha ridefinito il livello di rischio della prima formazione e la durata degli aggiornamenti.

Nella sede di Ceva del Cfpcemon è in partenza l’ultimo corso di prima formazione per le attività di livello 2 prima della pausa estiva: le prossime date infatti saranno a Mondovì e Fossano.

Il corso si terrà il 26 aprile dalle ore 8 alle ore 17 e sono ancora disponibili alcuni posti.

Le aziende aderenti ai fondi interprofessionali possono chiedere il voucher che copre i costi della formazione attraverso l’attivazione di un piano tramite il conto formazione.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il servizio imprese Cfpcemon

L’articolo 6 del nuovo decreto ha stabilito anche precise indicazioni sulle caratteristiche dei formatori che possono effettuare questi corsi: sia la formazione teorica che la parte pratica, erogata al Cfpcemon da consulenti certificati in base al proprio sistema qualità, corrispondono a tutti i requisiti richiesti dalla nuova normativa.

Per gli addetti che hanno svolto l’ultima formazione o aggiornamento 5 anni prima dell’entrata in vigore del decreto invece il primo corso di aggiornamento disponibile sarà invece a Mondovì il 2 maggio: se l’obbligo non verrà assolto entro il mese di ottobre.

Iscriviti cliccando a questo link

Per maggiori Informazioni

Cfpcemon 0174701284 info@cfpcemon.it