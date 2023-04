Valdieri, a scuola con il Soccorso Alpino

L’incontro, suddiviso in due momenti differenti ha permesso agli alunni di visionare dei video sulle attività che svolge il corpo, sul funzionamento della macchina di soccorso e sull’impiego dell’unità cinofila.

Al termine della parte teorica in aula, gli studenti hanno potuto prendere parte ad una vera e propria simulazione di ricerca di un disperso, nel quale è stato presentato anche il mezzo di soccorso con tutte le sue attrezzature tecniche.

“Ringraziamo i ragazzi della squadra del Soccorso Alpino per aver aderito all’iniziativa e per aver presentato agli studenti della Scuola di Valdieri il loro importantissimo lavoro - commenta il vicesindaco Sharon Giraudo - sono convinta che parlare di Sicurezza sia sempre necessario, soprattutto quando parlando di essa, si divulga alle nuove generazioni le modalità più corrette per approcciarsi all'ambiente alpino”.