Volley maschile A3, il programma dei quarti di finale playoff: Savigliano in casa della Farmitalia Saturnia

Mercoledì 19 aprile prenderanno il via i quarti di finale dei playoff di Serie A3 Credem Banca, il primo turno a prevedere sfide tra club del Girone Bianco e del Girone Blu.

Ecco la programmazione di Gara 1 e Gara 2. L’eventuale terzo atto è invece previsto per il 25 aprile.

I Quarti di Finale e i turni successivi, a differenza degli Ottavi, saranno disputate con la formula “due vittorie su tre”, con partenza in casa della meglio classificata.

La WiMORE Parma ha invece il vantaggio del fattore campo in virtù del maggior numero di vittorie della Leo Shoes Casarano, sesta nel girone Blu. Le tre formazioni uscenti dai Quarti di Finale saranno raggiunte in Semifinale dalla formazione esclusa dallo Spareggio Promozione.

Gara 1 – Quarti di Finale Play Off Serie A3 Credem Banca

Mercoledì 19 aprile 2023, ore 20.00

Abba Pineto – Maury’s Com Cavi Tuscania Diretta YouTube Legavolley

Mercoledì 19 aprile 2023, ore 20.30

Farmitalia Catania – Monge-Gerbaudo Savigliano Diretta YouTube Legavolley

WiMORE Parma – Leo Shoes Casarano Diretta YouTube Legavolley

Gara 2 – Quarti di Finale Play Off Serie A3 Credem Banca

Sabato 22 aprile 2023, ore 19.00

Maury’s Com Cavi Tuscania – Abba Pineto Diretta YouTube Legavolley

Sabato 22 aprile 2023, ore 20.30

Monge-Gerbaudo Savigliano – Farmitalia Catania Diretta YouTube Legavolley

Leo Shoes Casarano – WiMORE Parma Diretta YouTube Legavolley

Formula Play Off A3 Credem Banca

Partecipano le squadre dal 2° al 7° posto di ciascun girone (dodici squadre), che in Semifinale saranno raggiunte dall’eliminata nello Spareggio Promozione (tra le vincitrici dei due gironi. Si parte dagli Ottavi, disputati tra squadre dello stesso Girone (date previste 12 e 16 aprile). Seguono dunque tre Quarti di Finale tra gironi diversi (19, 22 e 25 aprile), con accoppiamenti fissi. Le tre vincenti dei Quarti approdano in Semifinale (30 aprile e 3, 7 maggio) assieme alla formazione perdente dello Spareggio Promozione. La vincente della Finale è promossa in Serie A2 Credem Banca 2023/24.