Cuneo: nella sede degli Indipendenti un acquerello di Giuseppe Marengo

Questa mattina nella sede del gruppo consigliare cuneese degli Indipendenti è stato affisso un acquerello di Giuseppe Marengo: commerciante e proprietario del negozio colorificio quadri e articoli per belle arti, pittore (in particolare acquerellista), è mancato nel 1992. Fu partigiano nelle montagne liguri, consigliere comunale del PSI negli anni '80 e presidente dell’Enasco.



Il figlio, Ginetto Marengo ha ricordato che "questo acquerello, la Locomotiva, fu dedicato da mio padre ai lavoratori delle ferrovie e all’evento di riapertura della Cuneo Nizza".



"Il ricordo di Giuseppe - ha aggiunto il capogruppo Giancarlo Boselli - sarà sempre con noi e per la sua attualità abbiamo voluto che diventasse lo sfondo della nostra sala conferenze".