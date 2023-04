Monterosso Grana: sempre più vicino il gemellaggio con Le Bar-sur-Loup

È stato un grande fine settimana di amicizia e di condivisione quello passato a Monterosso Grana. Finalmente dopo 20 anni è ripreso il percorso intrapreso dall’allora Sindaco Roberto Massa di gemellare Monterosso Grana con la cittadina francese Le Bar-sur-Loup.



Monterosso Grana ha accolto ed ospitato gli amici francesi de Le Bar-sur-Loup con cui ha saldato l'amicizia iniziata lo scorso novembre durante la trasferta di una delegazione di Monterosso Grana proprio in terra francese.



La delegazione di francesi è arrivata a Monterosso Grana con un pulmino verso le ore 12.45 accolti dagli Amministratori Comunali, dal Comandante Luogotenente C.S. Cesare Ghibaudo, dal Presidente dell’Unione Montana Valle Grana Marco Marino, dagli organetti suonati dai bambini della valle insieme a Sergio Berardo, dalle insegnanti della “Scuola di Valle” e da tanti monterossesi.



Il programma è stato intenso: dopo la degustazione dei gnocchi al Castelmagno all’Aquila Nera, visita al Museo Etnografico Coumboscuro della Civiltà Provenzale Alpina a Santa Lucia ricevuti e guidati dal Presidente Davide Arneodo e poi al laboratorio di scultura del Consigliere Pierpaolo Arneodo, a seguire tappa a San Pietro per la visita all’Ecomuseo Terra del Castelmagno con i suoi babaciu ed il paese senza tempo e poi ancora a L’oste de Senpìe accolti dallo straordinario coro de “La Cevitou”, guidati dagli energici ed intraprendenti Paola e Claudio Luciano, per poi concludere la serata con una strepitosa cena condivisa. Condivisa nel vero senso della parola, dal Frise, passando per San Pietro fino al concentrico ogni commensale ha preparato, cucinato, addobbato o comunque fatto qualcosa per rendere la serata unica.



Domenica il viaggio verso Castelmagno a visitare il Santuario. Al ritorno tappa alla Cooperativa La Poiana, che gentilmente ha organizzato una visita ai locali della stagionatura ed offerto pranzo agli amici d’oltralpe.



Un grazie a tutti ed un grazie particolare al Consigliere delegato Monica Torino che ha seguito ed organizzato questi 2 giorni.