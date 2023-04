Volley A1F, playoff Challenge. Cuneo, ora o mai più: battere Firenze per centrare Gara3, Signorile: "Vogliamo continuare" (VIDEO)

La sconfitta al tie-break subita a Palazzo Wanny sabato 15 ha messo la Cuneo Granda S.Bernardo con le spalle al muro: mercoledì 19 le cuneesi dovranno vincere al palazzetto dello sport di Cuneo (ore 20:30, prevendita su www.liveticket.it) per riaprire la serie con Il Bisonte Firenze valida per la fase preliminare dei playoff Challenge. Alla formazione di Massimo Bellano servirà dunque ritrovare quel successo che manca dal 12 marzo scorso per tornare a Firenze per gara 3 domenica 23. Anche gara 2 verrà disputata nel ricordo di Julia Ituma, con lo stesso protocollo di gara 1 (minuto di silenzio dopo il primo servizio, lutto al braccio di giocatrici e staff, niente musica durante il riscaldamento e nel corso della partita).



QUI CUNEO GRANDA S.BERNARDO Che gara 1 tra Cuneo e Firenze potesse decidersi al quinto set era abbastanza prevedibile in considerazione dei due tie-break di regular season, che le gatte ci arrivassero dopo essersi fatte rimontare due volte anche, visti i precedenti dell'annata. Quella di Palazzo Wanny è la partita manifesto della stagione biancorossa 22/23: un set bene, quello dopo male, tanti, troppi errori (16 in attacco, 11 al servizio) a tenere in vita un'avversaria in serata difficile che nel quinto set ha trovato in Herbots e Sylves le chiavi di volta. Per la Cuneo Granda S.Bernardo la settima sconfitta stagionale al tie-break è la stata la terza al quinto set nelle ultime cinque partite, senza dubbio la più pesante, perché non ha portato nemmeno un punto. Contava vincere, e Firenze, pur senza entusiasmare, l'ha fatto. La formazione di coach Bellano è ancora padrona del proprio destino, ma non potrà concedersi ulteriori passi falsi: in gara 2 serve tornare alla vittoria per continuare la corsa nei playoff Challenge e sfidare ancora Firenze a Palazzo Wanny in gara 3.



Capitan Signorile e compagne sono determinate a trasformare la delusione per il k.o. in gara 1 in carica agonistica e a regalare ai propri tifosi quella che sarebbe appena la quinta vittoria casalinga di un'annata avara di soddisfazioni. Se mercoledì è lecito aspettarsi una versione migliore di Firenze, è altrettanto vero che se la Cuneo Granda S.Bernardo riuscirà a essere più continua e a limitare gli errori avrà tutte le carte in regola per allungare la serie. Oltre a un buon approccio al match servirà pazienza nei momenti clou, quelli in cui spesso le gatte, in preda alla frenesia di chiudere gli scambi al primo tentativo, sembrano perdere la bussola.



PROSEGUE LA PROMO DEI BIGLIETTI A 2 EURO Grazie a Sames Antincendio, silver sponsor della Cuneo Granda Volley che ha già annunciato il suo sostegno alla società di via Bassignano anche per la stagione 2023/204, sono disponibili 1.500 posti in tribuna rossa a soli 2 euro. Match sponsor di gara 2 è Bosca, gold sponsor della società di via Bassignano.

LE AVVERSARIE In gara 1 Il Bisonte Firenze è riuscito a uscire dalla buca di una serata in salita grazie ai 24 punti di Herbots, tra cui i cinque, pesantissimi del tie-break, i sette muri di Graziani e l'apporto decisivo di Guiducci nel secondo set, il parziale che ha lasciato più rimpianti tra le fila di Cuneo. Buona prestazione delle toscane al centro, con il trio Graziani-Alhassan-Sylves che ha messo a segno 24 punti.

La presentazione della partita nella nostra intervista al capitano Noemi Signorile.