Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì/Villanova supera Savigliano e resta in corsa per i playoff

Diciottesimo successo stagionale su 21 gare sino ad ora giocate per il VBC Mondov/Villanova che in trasferta piega il Savigliano per 3-0 (22-25,20-25,19-25) e, almeno per la matematica, resta ancora in corsa per un la conquista di un posto nei play-off. In classifica generale, dopo ventun giornate (e quando ne manca solo più una al termine), il Racconigi è sempre in vetta con 56 punti, il Val Chisone secondo con 55, il S. Paolo Torino terzo con 51 ed il VBC quarto con 48.

“Il nostro – commenta al termine Massimo Bovolo – lo abbiamo fatto. Solo il primo set è stato parzialmente combattuto, poi noi ci siamo sciolti e siamo andati via, vincendo con pieno merito. Ora prepariamoci al meglio per l’ ultima partita di questa regular season contro il Val Chisone, contro cui vogliamo conquistare il diciannovesimo successo.”

Massimo Bovolo è partito con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garelli e Garello in banda, Bertano e Caldano centrali, Fenoglio libero, inserendo successivamente Berutti e Bessone.

Nel primo set vi il VBC Mondovì/Villanova parte un po’ contratto e così il Savigliano resta in scia (7-7, 13-14,16-17) sino al 19-20, quando i monregalesi alzano il ritmo e vanno via, chiudendo 25-22.

Nella seconda frazione il VBC parte forte e si porta subito sul 10-5, poi allunga 15-8, quindi si porta sul 20-15 ed infine chiude senza eccessive difficoltà 25-20, mentre entrano prima Berutti e poi Bessone.

Anche nel terzo set i monregalesi, con Berutti e Bessone in campo sin dall’ inizio, partono bene e stanno sempre tranquillamente avanti nel punteggio (5-11,10-17.16-22), chiudendo senza difficoltà 25-19.

Sabato ultimo impegno di regular season, con il VBC Mondovì/Villanova che ospiterà alle ore 20.30 il Val Chisone secondo: l’ obbiettivo dei monregalesi è quello di conquistare la diciannovesima vittoria stagionale.

SAVIGLIANO - VBC MONDOVI’/VILLANOVA 0-3 (22-25,20-25,19-25)

VBC MONDOVI’/VILLANOVA: Fabiano (K), Genesio, Garelli, Garello, Bertano, Caldano, Fenoglio (L1), Basso (L2), Bessone, Berutti, Paganelli Maccagno, Penta. ALL: Massimo Bovolo-Fabrizio Marchisio.