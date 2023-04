Il Circolo Scherma Cuneo in trasferta ad Ancona

Prosegue il percorso di crescita dei giovani schermidori cuneesi. Nel weekend appena trascorso il Palaindoor di Ancona ha ospitato la seconda ed ultima prova del Grand Prix “Kinder Joy of Moving” di Fioretto, che ha visto la partecipazione di ben 743 atleti, in otto categorie, provenienti da tutta Italia.



Nella due giorni di gare, per il Circolo Scherma Cuneo, le prove migliori sono arrivate nella categoria Bambine: 18esima Giulia Levrone, 45esima Giulia Somazzi. Tra le Giovanissime 40esima posizione per Sara Rocchia. Nelle Allieve da registrare il 54esimo posto di Melania Mellas. Nelle Ragazze 47esima piazza per Marika Botta.



Il maestro Grzegorz Supel ha espresso soddisfazione per i risultati del fine settimana: “Era la prima esperienza per quasi tutte le nostre atlete, che hanno dimostrato di sapersi confrontare alla pari con avversarie più esperte”.



Sul fronte ex continua a far parlare Enrico Lauria, oggi in forze al Club Scherma Ancona. Nella quattro giorni dei Campionati Italiani Under 23 individuali e a squadre miste di Vercelli, il giovane cuneese si è classificato 24esimo, mancando per un soffio l’accesso ai 16. Risultato che gli permette di mantenere pressoché inalterata la posizione nel ranking di categoria e gli consente di guadagnare qualche posizione negli assoluti. Sulle pedane piemontesi, allestite nei locali di Vercelli Fiere, sono saliti in pedana oltre 1200 atleti nelle sei armi. Da registrare anche la presenza dell’ex Cuneo Thomas Giordano, che non è riuscito ad accedere alla fase eliminatoria.