Alba: in Biblioteca “Playing with Roald Dahl”

La Biblioteca civica “G. Ferrero” propone un nuovo laboratorio dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni in collaborazione con l’associazione DonChisciotteSiamoNoi: “Playing with Roald Dahl”.

Un percorso strutturato in quattro appuntamenti che uniscono la lingua inglese al gioco della drammatizzazione, partendo da alcuni dei libri più famosi scritti da Dahl. Le storie di Matilda, Le streghe e Il GGG, insieme alle poesie tratte da Versi perversi e Sporche bestie, saranno il punto di partenza dei quattro pomeriggi in cui i bambini ascolteranno una lettura animata per poi essere coinvolti in prima persona in attività divertenti di gioco e di espressione corporea.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 27 aprile alle ore 17.00 con Matilda, la storia di una bambina sensibile e intelligente, amante di libri e racconti; il programma continua giovedì 4 maggio con Funny rhymes, venerdì 19 maggio con The witches per chiudersi mercoledì 31 maggio con Il GGG.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Per informazioni: 0173 292468 – biblioteca@comune.alba.cn.it