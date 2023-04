AslCN2 Piano prevenzione: presentati i risultati raggiunti nel 2022 all'ospedale di Verduno

Si è tenuto il 17 aprile all’Auditorium dell’Ospedale di Verduno l’evento dal titolo “Il percorso del Piano della Prevenzione 2022 – I risultati raggiunti”. L’incontro ha voluto fare il punto sull’andamento del Piano Locale della Prevenzione 2020-2025, soffermandosi sull’analisi delle attività svolte nel corso dell’anno passato e sulle nuove progettualità.

Il Piano Locale della Prevenzione è lo strumento con cui l’Azienda Sanitaria Locale programma e coordina le attività di prevenzione e promozione salute sul territorio in collaborazione con Enti e Istituzioni locali e in coerenza con gli orientamenti nazionali e regionali. Il Piano prevede 16 programmi dedicati alle varie fasi della vita, dalla nascita fino all’invecchiamento, toccando alcuni setting strategici come la scuola, la comunità, i luoghi di lavoro e i servizi sanitari, senza dimenticare il rapporto tra clima, ambiente e salute. Ogni programma prevede strategie ed azioni concrete appositamente costruite ed un puntuale piano per la loro valutazione.

Al raggiungimento di questi obiettivi concorrono tutti i Servizi dell’ASL: una perfetta sinergia tra Dipartimento di Prevenzione e altri Dipartimenti territoriali, Distretti, territorio e Ospedale. Il Dottor Massimo Veglio, Direttore Generale dell’ASL CN2 ha infatti dichiarato: “Le attività di prevenzione e promozione della salute sono un elemento fondante e basilare per la cura della nostra popolazione. Sono soddisfatto dei risultati che abbiamo raggiunto e sono certo che anche per l’anno in corso riusciremo ad impegnarci ulteriormente in questa direzione”.

Per chi volesse approfondire l’argomento, sul sito www.aslcn2.it è disponibile il report completo delle attività del piano ed è possibile restare aggiornati sulle proposte in corso.