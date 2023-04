Ceva sogna un parco artistico diffuso per riqualificare tre zone della città

Ceva partecipa al "Bando Distruzione" per creare un museo en plein air dedicato alla street art.

Il progetto è stato candidato dall'amministrazione comunale al "bando distruzione" di Fondazione CRC, nato nel 2017 con l’obiettivo di ripristinare la bellezza di alcuni angoli della provincia di Cuneo, che versano in stato di abbandono o degrado, attraverso interventi di distruzione, riqualificazione o mitigazione.

Un tocco di colore per riqualificare tre diversi luoghi della città: il muro esterno del nuovo Sferisterio, quello del vecchio Tirassegno e il muro della sede del nuovo Museo del fungo.

L’intervento ha come obiettivo non solo il recupero dell’area, ma anche quello di offrire la possibilità di acquisire capacità tecniche attraverso la guida artistica di professionisti operanti nell’ambito della street art e di attivare processi di educazione civica rafforzando il senso di appartenenza dei giovani ai luoghi che frequentano quotidianamente, come già stato fatto con il murales "Tan, green and pink flowers", inaugurato lo scorso gennaio (leggi qui).

"Tutto è cominciato dal murale di via Rovella, accolto dai Cebani di ogni età con curiosità ed affetto." - spiega l'assessore del comune di Cevs, Silvia Piccardo - "Ci sono arrivate diverse richieste e proposte e quindi è sembrata una naturale evoluzione quella di cercare di aumentare il numero delle opere in modo da creare una sorta di museo a cielo aperto. L'opportunità di realizzare il progetto si è concretizzata grazie all'iniziativa proposta dalla Fondazione CRC, il bando "Distruzione", che nell' edizione 2023 ha aperto a proposte meno invasive e forse piu' mirate al lato artistico degli interventi. Contiamo di ripercorrere, se ce ne verrà data l'occasione, la stessa idea progettuale di via Rovella, che prevede la partecipazione di ragazze e ragazzi che vorranno collaborare alla realizzazione e nello stesso tempo apprendere qualche trucco del mestiere. Siamo già in contatto con diversi esponenti della Street Art in modo da dare spazio a stili diversi. L'idea del "Parco artistico diffuso" è nata soprattutto perchè ne possano beneficiare i nostri concittadini anche se ci farebbe molto piacere se si trasformasse in un attrattore turistico. L'invito è dunque quello a partecipare con il voto sulla piattaforma messa a disposizione dalla Fondazione in modo da confermare l'attenzione verso questo nuovo modo di fare arte nella forma partecipata, la migliore per sentire la città ancora più nostra".

Oltre 200 persone hanno già sostenuto con il loro voto il progetto di un parco artistico diffuso per Ceva, ma serve il sostegno di tutti.