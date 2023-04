Domani + Giovani, a Mondovì l'iniziativa per mettere in comunicazione nuove generazioni e istituzioni

Mondovì: Domani + Giovani. Al via la prima edizione di un evento dedicato al dialogo tra le nuove generazioni e le istituzioni.

Si tratta di un'iniziativa promossa dal Comune di Mondovì e realizzata con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in cui gli under 35 potranno portare energie e punti di vista nuovi per contribuire alla costruzione di pratiche a livello locale.