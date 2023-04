“Il gelato di Maestro Tonino”: la storia di un'eccellenza monregalese raccontata al Rotary Club Savigliano

Ci sono storie di persone ed attività eccellenti che non si conoscono abbastanza, pur avendole vicine. Nella conviviale di mercoledì, il Rotary Club Savigliano, ha voluto proseguire nel monitoraggio di questi casi ed approfondirne la conoscenza.

Tema della serata “Il Gelato di Maestro Tonino”. Relatore, presentato dal prefetto Ezio Mellano, il Presidente 22-23 del Rotary Club Mondovì, Antonio Marenco titolare della Gelateria Lurisia di Mondovì. Uno dei locali storici della città, nella Via Einaudi accanto all’Ellero, che ad inizio ‘900 era chiamata “Viale dei Signori”. Una storia lunga già quasi un secolo ed una dinastia di gelatieri rinomati a livello nazionale. Un’attività insignita nel 2018 come “il migliore locale italiano della categoria gelaterie”.

Marenco, con immagini d’epoca, ha introdotto ed illustrato il sito, l’ambiente monregalese d’inizio secolo scorso e la gelateria originaria del padre Bartolomeo oggetto poi di successiva ristrutturazione e intitolazione bar gelateria Lurisia. Mentre venivano offerti e golosamente assaggiati quattro gusti di gelati, ha spiegato come oggi il gelato abbia modificato il carattere stagionale di consumazione. Praticamente assimilabile tutto l’anno ed in ogni occasione, può cambiare la tipologia dei gusti che rispettano una sorta di ordine stagionale della materia prima. Frutto di impegno e fantasia, Marenco ha mostrato come siano nati, per il suo gelato, anche gusti legati ai prodotti espressione del territorio e delle stagioni: nocciola tonda gentile di langa, castagna bianca al latte, pesca all’amaretto, bunet latte e miele, pere martine al vino, l’insolita raschera.

Una serie di sue fotografie di coppe particolarmente elaborate ha integrato la sua esposizione e suscitato ammirazione.

Molte le domande cui il relatore ha cortesemente risposto sempre, anche con precisi risultati di esami. Si è parlato di gelati fatti in casi, indici glicemici, calorie e reazioni allergiche, tendenze a sovrappeso, sensi di sazietà, tempi di conservazione e temperature. Come sempre, Giovanni Monasterolo ha documentato fotograficamente l’incontro. Con un applauso finale, abbracci tra i presidenti, che circa l’anno scorso si erano conosciuti al Sipe, e l’offerta del guidoncino, il Presidente di Savigliano, Sergio Buscatti ha quindi chiuso la serata con ringraziamenti ed il tradizionale tocco di campana.