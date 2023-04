Il mito dell'eterna giovinezza, tra chirurgia e medicina estetica: il chirurgo Filippo Rivarossa a Quarta Parete

Medicina estetica, chirurgia estetica, chirurgia plastica... un settore che non conosce crisi. Siamo costretti ad essere sempre belli, eternamente giovani...



Il ricorso al bisturi, alla punturina, sono sempre più diffusi. E si comincia da giovanissimi, tanto che si parla dei millenials come della "generazione botox".



Ne abbiamo parlato con il dottor Filippo Rivarossa, chirurgo plastico di Fossano, che abbiamo invitato per cercare di scandagliare un settore che vive e si alimenta del mito e allo stesso tempo del paradosso della bellezza, con il quale, per professione, si confronta ogni giorno.



Ne ha parlato con Barbara Simonelli. In regia di Raffaele Massano