Il Piemonte accoglie il 106° Giro d’Italia con le sue eccellenze gastronomiche [FOTO E VIDEO]

Approderà in Piemonte il prossimo 17 maggio la 106esima edizione del Giro d’Italia, la competizione ciclistica più amata e seguita, anche fuori dai confini nazionali. Il 18 maggio la vera tappa interamente targata piemontese, la dodicesima, Bra – Rivoli.

A dare un’anticipazione della storica kermesse sulle due ruote, un convegno che si è tenuto mercoledì 19 maggio nella sala rossa dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scelta non è casuale, anzi, sta a sottolineare quel legame indissolubile che esiste da sempre tra sport e alimentazione, sinonimo di benessere e vita sana.

“L’occasione del passaggio del Giro d’Italia – ha sottolineato Silvio Barbero, Presidente dell’UNISG – ci da l’opportunità di riflettere sul valore che una sana alimentazione può avere nella pratica dell’attività sportiva, a tutti i livelli, che siano amatoriali o agonistici. Da anni la nostra università ha sviluppato su questi temi un approccio formativo che mette al centro di una sana e corretta attività sportiva, una sana e corretta alimentazione. Credo che lo sport abbia uno ruolo molto importante nella valorizzazione della consapevolezza alimentare, soprattutto verso le giovani generazioni e credo che le grandi manifestazioni sportive siano anche un luogo di cultura alimentare e consapevolezza. Per questo motivo posso dire che siamo molto lieti di aver ospitato questo convegno che ha contribuito ad arricchire il dibattito e il confronto su cibo, benessere e sport”.

Della stessa idea anche Giovanni Vietti, Presidente di Lauretana Spa, che ha sottolineato “il piacere di poter prendere parte all’iniziativa”, dove il dibattito si è incentrato sulla relazione tra sport, alimentazione e benessere.

“Ognuno ha dato il suo contributo – ha detto Vietti nel suo intervento – partendo dalla sua prospettiva e portando la propria esperienza. Sono convinto che sia fondamentale fare sistema per una crescita congiunta di tutto il settore, all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità. Quindi ben vengano questi momenti di confronto, in grado di dare nuova linfa alla crescita e all’impegno di ognuno di noi”.



Sul fare rete è intervenuto anche Giorgio Manno, direttore commerciale del Gruppo Raspini, rimarcando che facendo sistema con interlocutori di qualità, sia la strada giusta per il futuro delle aziende di eccellenza del territorio e per dare lustro al tutto il Piemonte.

“Siamo davvero lieti di aver condiviso questa esperienza, in questo bellissimo scenario messo a disposizione dagli amici dell’Università di Pollenzo. L’attenzione di Raspini per il mondo dello sport abbraccia diversi settori, perché siamo certi che i nostri prodotti, così improntati sulla qualità delle materie prime, possano concedere agli sportivi momenti di grande soddisfazione del palato, che si possono tradurre sicuramente in un benessere mentale, importante tanto quanto il benessere fisico, anche per chi è sottoposto a regimi alimentari che accompagnano allenamenti intensi”.

Durante il convegno è intervenuto anche Paolo Bellino, amministratore delegato di RCS Sport, che ha voluto ricordare che il Piemonte è una delle regioni dove è stata scritta la storia del ciclismo e del Giro d’Italia e sulle sue. Strade hanno pedalato grandi campioni, le cui gesta sono entrate negli annali.

“Le nostre corse portano in giro per il mondo le grandi eccellenze del territorio – ha detto Bellino - tra le quali spiccano quelle del settore food, un patrimonio nazionale inestimabile. L’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo è un luogo che rappresenta molte di queste eccellenze ed è bello celebrare proprio qui partnership importanti come quella con Lauretana, Novi e Raspini”.



Ad intervenire durante l’incontro anche Guido Repetto, amministratore delegato di Elah Dufour Novi, al quarto anno di partnership con il Giro d’Italia.

“Il rinnovato legame con il Giro anche in questa edizione, testimonia ulteriormente l’unione tra la nostra azienda e una manifestazione di tradizione, passione e sacrificio, valori che ritroviamo nella nostra storia e che cerchiamo di trasmettere quotidianamente attraverso i nostri prodotti. Sport vuol dire benessere e il benessere passa da un’alimentazione sana e responsabile, due prerogative che tutti noi abbiamo nello sviluppo di prodotti e progetti che possano accompagnare gli italiani nel piacere di praticare lo sport, in tutte le sue forme”.

Ad accompagnare il convegno, anche la presenza del “Trofeo senza fine”, l’opera iconica che premia il vincitore del Giro d’Italia.