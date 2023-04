“In corso Nizza a Cuneo lo slalom fra cacche di cane e macchie di gelato” [FOTO]

Buongiorno direttore,

leggo con piacere del ‘ritorno alla normalità’ sul fronte turistico a Cuneo. Viviamo in una gran bella città che deve aprirsi a visitatori italiani e stranieri.

Peccato però che non sia una città pulita. E non mi riferisco alle periferie, ma al “salotto buono”. Nelle foto che allego ho immortalato la sporcizia sotto i portici di corso Nizza, tra l'incrocio con via XXVIII Aprile e via Vittorio Amedeo Secondo, molto vicino a piazza Galimberti.

Alle chiazze scure che esistono da tempo, si è aggiunta una bella macchia di gelato trascinata per diversi metri da passanti disattenti. Gusto fragola e cioccolato, si desume dai colori.

L'ho fotografata nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 19 aprile. Ma so che è lì da domenica, perché l'avevo già notata in passeggiata.

E poco sopra, una bella deiezione canina pestata.

Non è certo un bel biglietto da visita per i turisti! Capisco che la colpa sia di cittadini incivili, ma tutti dovremmo fare la nostra parte. Una volta c'erano i commercianti che pensavano a tenere puliti i portici davanti ai loro ingressi. Mi chiedo perché non lo facciano più.

E il Comune dov'è? Possibile che da domenica a mercoledì, in quattro giorni, nessuno sia passato a dare una pulita?

Arrivando al fondo di Corso Nizza, di fronte allo storico Bar Arione ci sono poi centinaia di mozziconi a terra, a pochi metri dai cestini. Li lasciano gli studenti che ogni giorno attendono l'arrivo dei pullman.

Forse servirebbero più controlli perchè fare lo slalom tra cacche di cane e macchie di gelato non è certo un'attrazione per turisti.