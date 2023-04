L’ambasciatrice del Niger in Italia ospite dell’Unione Montana Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida

Grande emozione a Ceva, lo scorso venerdì, per l'incontro dei vertici dell'Unione Montana con la Cheiffou Fatimata, ambasciatrice della Repubblica del Niger in Italia, rappresentante permanente per FAO, FIDA e PAM.

Al centro dell'incontro l'analisi di progettualità di carattere commerciale con imprenditori del territorio, in particolare con la Cooperativa Agricola “BIO FASO”, presente all’incontro.

La visita è stata occasione per incontrare la Giunta dell'ente montano in un colloquio durato diverse ore, durante il quale è stato possibile approfondire e scoprire molteplici analogie territoriali, legate all’autenticità e al forte legame con l’agricoltura del territorio, alla necessità e volontà di preservare il paesaggio, la natura, le tradizioni, la cultura.

Non si esclude che, a seguito dell'incontro, possa essere valutata la possibilità di un gemellaggio, quale momento propedeutico ad una collaborazione più intensa, per verificare e portare a termine progetti di cooperazione internazionale.

All'ambasciatrice è stato presentato anche il progetto del Distretto del civo nell'Alta Langa e nel Cebano, al quale l'unione montana di Ceva, unitamente all’Unione Montana dell’Alta Langa, sta lavorando.

"Un seme gettato a lunga distanza - commentano dall'Unione Montana - che, ha già fatto germinare la stima reciproca e che è destinato a costituire un punto di partenza dal quale attingere per le progettualità future."