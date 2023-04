Massimo Maria Macagno è il nuovo presidente di Società Solidale ETS

Martedì 18 Aprile 2022, a Marene, i 333 soci di Società Solidale ETS si sono riuniti in assemblea per rinnovare gli organi sociali del triennio 2023 - 2025. Un’assemblea intensa e molto partecipata - erano 283 le associazioni presenti - nel corso della quale sono stati approvati all’unanimità il Bilancio sociale e il Conto Consuntivo 2022.

Le cariche sociali che resteranno in carica fino all’approvazione del Bilancio consuntivo 2025, risultano così formate:

Presidente: Macagno Massimo Maria (MenteInPace – Forum per il ben essere psichico OdV – Cuneo)

Consiglieri: D’Angelo Concetta (Ass. C.R.I. Comitato Provincia Granda – Cuneo), Dorati Valter (Ass. Centro Down OdV – Cuneo), Figoni Mario (Ass. Fiori sulla Luna OdV – Cuneo), Fumero Giovanni (Ass. A.I.D.O. Cavallermaggiore OdV), Peretti Marcellino (Ass. di P.C. Colonna Mobile OdV – Fossano), Piacenza Valentino (Ass. A.V.I.S. Cavallermaggiore OdV), Ribotta Giraudo Krizia (Ass. Karibu Costigliole OdV – Costigliole Saluzzo), Rosso Luca (Ass. Noi con Voi OdV – Savigliano), Vico Antonio (Ass. CVA Centro Volontari Assistenza OdV - Alba).

Organo di Controllo (con funzione di revisore dei conti): Luciano Davide (Ass. C.R.I. Provincia Granda/ A.V.I.S. Provinciale Cuneo), Mangiapelo Anna Maria (Ass. Fiori sulla Luna OdV – Cuneo) a cui si aggiunge Giordano Paolo (nominato dall’OTC Piemonte/Valle d’Aosta).

Proboviri: Giraudo Luca (ABIO Ass. per il bambino in ospedale OdV – Cuneo), Gullino Domenico (Ass. A.V.I. S. Provinciale Cuneo), Silumbra Massimo (Ass. A.V.O. Cuneo).

Ha dichiarato il neo eletto Presidente Massimo Maria Macagno a margine dell’Assemblea: “Innanzitutto ringrazio le associazioni per la fiducia accordatami. Il cammino che ci attende nel prossimo triennio riguarda tutto il mondo del volontariato che sta cambiando velocemente, sempre più velocemente. Se da un lato c’è il mio impegno, insieme a quello di tutto il Consiglio Direttivo, a provare a diminuire la burocrazia sempre più pressante che coinvolge i nostri ETS, dall’altra bisogna lavorare insieme per attivare e rendere produttiva per le associazioni la trasformazione del CSV in agenzia di sviluppo del territorio. Questo cambiamento deve avvenire in termini di valorizzazione delle associazioni e dei volontari ma sempre partendo dall’ascolto e dall’analisi dei bisogni e delle soluzioni."

Nel corso dell’assemblea è stato presentato il Bilancio Sociale e il Bilancio consuntivo 2022. I documenti sono stati approvati all’unanimità dai soci.

Nel 2022 sono stati registrati numeri importanti: sono stati 3.327 i servizi erogati ai 606 ETS accreditati al CSV. Di questi servizi il 93% è stato svolto a erogazione diretta da personale interno al CSV.

Ci sono poi i numeri della formazione che hanno visto 487 volontari formati di 319 ETS nei 25 corsi organizzati dal CSV (sono state 122,5 le ore di formazione di cui 43 in presenza e 79,5 a distanza).

Da sottolineare anche l’impegno nella promozione della cultura della solidarietà verso i giovani: sono stati coinvolti 7.379 studenti di 58 scuole. Gli incontri si sono svolti con la collaborazione di 128 ETS per un totale di 237 volontari.

I numeri del Bilancio di esercizio 2022 presentati in assemblea mettono in luce un CSV “sano ed efficiente” (come evidenziato dalla relazione del Collegio dei revisori) che anche nel 2022 ha saputo gestire in maniera ottimale le proprie risorse. Questo dato permette di guardare all’immediato futuro con serenità in quanto sarà possibile aggiungere risorse a quelle che arriveranno dal Fondo Unico Nazionale 2024.