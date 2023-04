Montà: rinnovato il consiglio direttivo dell’Associazione 'Portè Disnè'

Nel segno dell’alternanza fra i due paesi, concluso il mandato di Federico Almondo, il canalese Giuseppe Vezza è il nuovo presidente dell’associazione Portè Disnè.

Ad affiancarlo, con la carica di vice-presidente, il giovane produttore montatese Alex Bordone.

Con loro un ormai affiatato gruppo di lavoro a formare il consiglio direttivo: Taliano Ezio, Giorio Valentina (a rappresentare l’Ecomuseo delle Rocche), Taliano Cesare (per la Proloco di Montà), Damonte Francesco (in rappresentanza della Proloco di Canale), Falletti Valerio, Negro Bernardino, Almondo Federico, Gallino Gianni, Viglione Giuseppe, Rolfo Emanuele, Calorio Andrea, Cavagnero Marco.

Intanto sono aperte da inizio aprile le prenotazioni alla 28^ edizione della passeggiata enogastronomica, pranzo itinerante tra musiche e danze sui sentieri naturalistici tra Montà e Canale, che si terrà quest’anno domenica 28 maggio.

'Portè Disnè' prende le mosse dal rito contadino di portare il pasto ai familiari impegnati nella vigna.

I partecipanti attraverseranno un piacevole percorso tra colline, castagneti storici e Rocche del Roero, tra i due paesi di Montà e Canale, dove troveranno sei tappe “culinarie”, dagli antipasti alla frutta, con eccezionali abbinamenti di vini DOCG del Roero.

L’organizzazione è a cura proprio dell’Associazione Portè Disnè, che riunisce volontari dei due paesi e rappresentanze delle rispettive Pro Loco, del Consorzio di tutela del Roero e dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero, al quale è affidato il coordinamento logistico generale.

L’evento è ideale per una domenica in campagna, ma può essere collegata ad ulteriori piacevoli esperienze per una vacanza di due o più giorni in abbinamento ad interessanti mete ed itinerari turistici nel territorio del sud Piemonte e della Provincia di Torino.

Per la partecipazione al Porté Disné è necessario iscriversi in anticipo.

Non sarà possibile acquistare il biglietto in loco alla partenza.

Le iscrizioni sono accessibili sul sito www.portedisne.it dove si trovano tutte le informazioni necessarie.